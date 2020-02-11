Лауреаты общенациональной программы "Человек года-2019" в номинации "Мэр года" (больших городов)

Анатолий БОНДАРЕНКО

Черкасский городской голова

Награжден Почетной грамотой Верховного Совета Украины

Три главных события 2019 года по Вашей версии: Масштабное строительство и ремонт городских дорог (ремонтируются даже те дороги, которые не знали ремонта со времен Независимости). Открытие экспозиции копытных животных «Олени и зубры» в Черкасском зоопарке, аналогов которой нет в Украине. Обновление инфраструктуры черкасских парков и скверов, в частности установление в парке Сосновый Бор Колеса обозрения, которое не функционировало больше 10 лет.

Ваше жизненное кредо: Мое жизненное кредо – Никогда не останавливаться на достигнутом.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Мечта моего детства – стать военным.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Моя пока что не осуществленная мечта – написать картину.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? Успех – это успеть. Успеть сделать много добрых дел на благо общества и Украины.

Ваш любимый афоризм? «Ты никогда не пройдешь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую лающую на тебя собаку» (сэр Уинстон Черчилль).

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе? Его людьми.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром? (на примерах со всего мира) Бывший мэр Нью - Йорка Рудольф Джулиани.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь? Считаю, что главной и глобальной проблемой всех городов есть культура обращения с бытовыми отходами и утилизация мусора.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье не в деньгах. Ведь самых главных вещей в жизни не купишь.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... сделаю невозможное ».

Кому в этой жизни Вы завидуете? Своему коту Фернандиньо.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Чрезмерная эмоциональность. В некоторых случаях это действительно стает проблемой.

Есть ли у Вас любимая книга? Из зарубежной литературы – это повесть Ричарда Баха «Чайка по имени Ливингстон», из украинской – роман «Троща», моего земляка, товарища и наставника Василия Шкляра.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? С Шарлем де Голлем , Иваном Сирком – казацким полководцем, не проигравшим ни единой битвы.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Долину цветов в Индии, которая символизирует обновление и расцвет. Будем стараться сделать нашу черкасскую Долину Роз такой же.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Именем своей матери.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Естественно, на Черкащину. В самое ее сердце – Холодный Яр, место силы украинской нации.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Главное достижение – мои четверо детей. А ошибся в нескольких людях, которым доверял.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Встречи с друзьями детства и юности.

Сергей НАДАЛ

Городской голова Тернополя

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году:

Тернополь стал первым областным центром в Украине, который завершил процедуру присоединения окружающих сел в территориальную общину. В город присоединились 4 сельские советы или 8 населенных пунктов. Все жители Тернопольской ГТО получают льготы и социально необходимые услуги на уровне с тернополянами. В 2019 году - Тернополь - первый областной центр в Украине, который принял Устав городской территориальной общины. Это новая «Конституция» общины, которая определила стратегическое направление работы мэрии: открытость власти и прямое народовластие.

Транспортная реформа: Мы первыми в Украине на практике внедрили транспортную реформу. Ввели полноценный «электронный билет». Льготные категории пассажиров получили персонифицированную «Социальную карту Тернополя» и полноценно пользуются льготами на транспорте. Теперь мы можем финансово планировать расходы. Благодаря этому нам удается сохранять льготы. В общественном транспорте можно платить с помощью VISA / MasterCard и NFC устройств. Город активно обновляет транспортный парк муниципальных компаний. На маршрутах города уже работает 24 автобуса больших низкопольных автобуса. Коммунальные автобусы соответствуют европейским стандартам Евро-5, рассчитанные на 80-100 пассажирских мест. В процессе закупки и лизинга еще 35 автобусов. За предыдущие мы приобрели 34 троллейбусы и построили 8 новых троллейбусных линий, общей протяженностью 12 км.

Решение проблемы мусора: В Тернополе начала работать мусоросортировочная линия. Поэтому мусора уже стало по меньшей мере на треть меньше, а срок использования Малашевского полигона увеличится. Мусоросортировочная линия принимает 120-150 тонн. отходов ежедневно. В подрядной компании «ЭКО-ЛИДЕР Т», которая занимается сортировкой и переработкой мусора, изучили европейскую практику и внедрили технологии переработка отходов на новые товары. Это важный экономический и экологический проект. Дополнительно проводится радиологический контроль, чтобы избежать загрязнения радиоактивными отходами. Газ метан, возникающий в результате уплотнения мусора используют для изготовления электроэнергии. Уже в ближайшее время здесь будет обустроена биогазовая установка. Планируется, что произведенная электроэнергия будет продаваться в сеть по зеленому тарифу.

Электронные сервисы: Сервис «Ternopil. Rada4you» - поименное голосование депутатов, аналитика активности, Сити-бот «Назар» - сообщение о плановых и аварийных отключений коммуникаций по конкретному адресу, Онлайн-очереди в школу и в детсады, Реестр общины - единый реестр территориальной общины, с помощью которого процесс регистрации места жительства или снятия с регистрации для Тернополя станет быстрее; Реестр коммунального имущества; Электронная петиция; Общественный бюджет - платформа, через которую жители могут подать собственный проект, который будет реализовываться за счет Общественного бюджета (городского бюджета), голосовать за проекты и наблюдать за тем, как они реализуются; Открытый бюджет - онлайн инструмент для визуализации доходов и расходов местного бюджета; система публичных закупок ProZorro, Е-медицина - онлайн-запись на прием к педиатру и онлайн-запись на прием к врачу, Электронный документооборот, Е-транспорт - Создан веб-портал с интерактивной картой маршрутов транспорта, Оплата за жилищно-коммунальные услуги. WEB-камеры, Интерактивная карта ремонтов Тернополя, Интерактивная карта Реестр коммунального имущества Тернополя - база данных карты содержит сведения об учредителях и балансодержателей объектов коммунальной собственности.

Ваше жизненное кредо: Его озвучил митрополит Андрей Шептицкий: «Не потоком шумных и громких фраз, а тихим упорным трудом любите Украину». Эта фраза является не только моей любимой и ориентиром для меня. Я убежден, что эти слова должны стать ориентиром для всех Украинцев.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Военным летчиком. Я тогда не поверил, если бы мне сказали, что стану мэром. Но уже тогда я понял: если хочешь что-то изменить, начинай с себя.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Я мечтаю о том, чтобы Украина наконец стала такой, о которой мечтали и погибали Создатели украинской нации: Тарас Шевченко, Иван Франко, Андрей Шептицкий, Иосиф Слепой, Евгений Коновалец, Степан Бандера. За которую погибла Небесная Сотня, за которую отдают свою жизнь герои российско-украинской войны. Украина должна быть свободна и богата. Для этого каждый из нас должен эффективно работать на своем месте.

Говоря слово УСПЕХ, содержимое вы в него вкладываете? Я чувствую большую ответственность перед обществом, которое доверило мне управлять городом, делать его лучше. Для меня успех - это благодарность и поддержка тернополян.

Ваш любимый афоризм? Не побоюсь быть банальным. Но еще с детства действую по принципу: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Это правило позволяет быть хорошим школьником, студентом, успешным работником и руководителем.

Чем Вы больше всего гордитесь в вашем городе? Тернополянами. Они очень трудолюбивые, креативные и ответственные. И главное: истинные патриоты своего города и страны. Именно в команде с нашими людьми мы работаем для развития нашего города. Потому тернополяне заслуживают жить в лучшем городе.

Кто, по Вашему мнению, является образцовым мэром? Во многом для себя примером вижу бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который сделал много для энергоэффективности, экологии, открытости власти, снижение уровня безработицы в Нью-Йорке. Три каденции Блумберга на посту мэра называют «золотыми годами» Нью-Йорка.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь? Остановка децентрализации. Несмотря на все разговоры о процессе децентрализации, которая должна дать городам большую финансовую и ресурсную силу, реально мы имеем обратную ситуацию. С одной стороны, центр передает в городской бюджет больше поступлений от налогов. Однако вместе с тем, в разы больше передает финансовых обязательств. Например финансирования образования, медицины. И сумма дополнительных финансовых полномочий в два раза превышает сумму дополнительных поступлений. Реально имеем ситуацию, когда из городов «выкачивают» деньги. Если считать за год, то переданы Тернополю обязательства из года в год примерно в 2 раза превышают переданы доходы. Государство регулярно не выполняет бюджетные обязательства. В частности постоянно есть проблемы с перечислением из центрального бюджета средств на зарплаты медикам и педагогам. Город вынужден из собственного бюджета покрывать эти расходы. Деньги, которые должны идти на ремонтные работы и крупные инфраструктурные проекты, идут на зарплаты педагогов и медиков. Потому город не может оставить своих жителей без медицинской защиты и образования. Эта проблема объединяет все города от Лисичанска до Тернополя.

Если счастье не в деньгах, то в чем? В уважении людей. Когда люди ценят твой труд. Считаю, что каждый руководитель, каждый государственный служащий должен руководствоваться наставлением Митрополита Андрея Шептицкого, который говорил, что власть - это прежде всего служение. Служение людям. Если следовать этим указателем, то будет настоящая уважение от людей. И именно по уважению от людей надо идти во власть.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я ...» превращу весь государственный аппарат в сервисную службу, где человек чувствует себя Человеком. Где чиновник - предоставляет услугу, сервис. Городской совет Тернополя - это сервисная служба Тернопольской общины. Любой служащий, начиная от мэра знает, что он работает ради людей, ради общины.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Перфекционизм. У меня высокие требования к себе и к подчиненным. Кое-где это вредит.

Есть ли у Вас любимая книга? С большим интересом читаю биографии и воспоминания великих людей. Недавно прочитал воспоминания Генри Форда: «Моя жизнь и работа». Поразили меня воспоминания Гетьмана Украинского Государства Павла Скоропадского.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Степан Бандера. Этот человек стал символом борьбы за государственность. Символом настоящего украинского патриота. В свое время он сказал: "Наша победа - это победа нашей идеи, полное ее осуществления. Второстепенным делом является то, какую часть реализуем мы сами, какую - другие, а какую - совместно. Наш долг - сделать многое самим, сколько хватит наших сил, одновременно приложить старания, чтобы и другие делали больше". Мы живем в независимой Украине, за которую боролся и умер Степан Бандера. Именно поэтому, я инициировал повторное присвоение Степану Бандере звания Героя Украины, которое было незаконно отменено во времена Януковича.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали? Именем нашего выдающегося физика, изобретателя, публициста, общественного деятеля, переводчика Библии на украинский язык, уроженца Тернопольщины Иван Пулюя. Именно он первый изобрел X-лучи, которые сейчас называют рентгеновскими. Кроме того - этот человек имел глубокое понимание геополитической роли Украины в Европе. Многие его мысли написаны много десятилетий назад актуальны и сегодня.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Люблю путешествовать с семьей в горах. Люблю наше Прикарпатье, Закарпатье и Карпаты. Еще с детства занимался плаванием, в свободное время люблю играть в футбол, а сейчас в своем графике пытаются выделить несколько часов в неделю на тренажерный зал. Без спорта очень трудно переносить психологическую нагрузку. Спорт для меня - это разрядка и дополнительная энергия для работы.

Андрей РАЙКОВИЧ

Городской голова Кропивницкого

Заслуженный работник сельского хозяйства Украины. Награжден орденами князя Ярослава Мудрого, «За заслуги» III, II и I степеней, почетной грамотой Верховной Рады Украины, почетной грамотой Кировоградского городского совета и исполнительного комитета, знаками отличия исполнительного комитета Кировоградского городского совета «За заслуги» I и II степеней. «Почетный гражданин Кировограда».

Три главных события 2019 года по Вашей версии: 1. Главным событием года для всех, конечно, стало избрание нового президента и парламента, связанные с ними ожидания и опасения, а для городского головы - форс-мажор. Надо налаживать сотрудничество с новым правительством, офисом президента, нардепами - решать системные проблемы, привлекать в том числе и государственные деньги, чтобы строить, ремонтировать, содержать...

2. Для меня лично 2019 стал годом реализации знаковых для транспортного сообщения Кропивницкого инфраструктурных проектов, которых город ждал без преувеличения несколько десятилетий, самый масштабный - так называемая арка на улице Левитського. Вместе с «Укрзалізницею» и подрядчиками провели масштабную работу - останавливали движение поездов, разбирали мосты, срезали тысячи кубометров земли, заливали не меньше бетона, монтировали современные металлоконструкции, строили новые дороги. Завершали строительство жилой многоэтажки - впервые за время независимости за счет городского бюджета. Результат - качественный рывок, принципиально новое качество городской логистики и инфраструктуры, необходимое для новых времен, ордера на квартиры для людей, которые по 30-40 лет в жилищной очереди.

3. Наконец, как раз под новый год «Рейтинг городов Украины» признал Кропивницкий вторым в Украине по удобству для пассажиров общественного транспорта. Это оценка начатого четыре года назад возрождения коммунальных пассажироперевозок, новый современный экологический транспорт, новые маршруты по новым дорогам. Конечно, второе место - почетное, но не первое, это не только признание, но и мотивация.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Порядочность. Любая работа должна быть по душе, чем бы не занимался. Иметь цель, без нее невозможно достигать никакого результата. От простого к сложному, а не наоборот. Требовательность. Профессионализм.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Военным инженером. Почти удалось - я стал инженером-электриком.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Все мы мечтатели, без мечты нет движения вперед. На каждом отрезке жизни – свои вызовы, потому и мечты на каждом отрезке свои. Если есть желание и четкий план, нет ничего невозможного.

Быть сегодня успешным – это… видеть плоды своего труда, чувствовать эффект. Успех - уникальная возможность результативности, пользы от деятельности.

Ваш любимый афоризм? Управляющие действуют по правилам, лидер действует правильно - Уоррен Беннис, гуру лидерства.

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе (поселке)? Наш город небольшой, но с высокой концентрацией талантливых людей, которые реализуют свои способности в самых разных направлениях. Выйдя на улицу, буквально в пределах квартала можно встретить известного архитектора, хореографа, художника, промышленника, ресторатора, поэта, театрала... Это вдохновляет, создает присущий только Кропивницкому креативный микроклимат, свой неповторимый колорит.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром? (на примерах со всего мира) Я думаю, каждый мэр, которого избрали люди - уже уникален. Другое дело - удастся ли ему оправдать их доверие, воплотить программу, в которую поверили. Чтобы давать оценки конкретному руководителю, надо пожить какое-то время в возглавляемом им городе, почувствовать уровень комфорта, удобство сервисов, динамику и качество изменений. В конце концов, объективную оценку, опять же, могут дать только сами горожане. Я «вешать медали» не возьмусь, это будет неправильно. Но в бразильском городе Куритиба мэр Жайме Лернер полностью изменил систему движения транспорта, решил целый ряд проблем, актуальных для большинства городов на планете. Его трижды избирали. К тому же, он известный архитектор пространства. А нашим городам как раз пространства не всегда хватает.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь? Проблемы могут быть экономическими, организационными, даже историческими, очень разными для каждого конкретного города. Общей, насущной для всех или хотя бы большинства, например, является необходимость модернизации инженерных сетей. Тепло, водоснабжение, канализация. Самостоятельно города со значительным многоэтажным фондом не смогут решить этот вопрос, нужна государственная политика.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Наличие благосостояния дает гарантии удовлетворения потребностей - для себя и семьи, плюс возможность оставить и на духовное. Меценатство, волонтерство для меня - это ощущение души, внутреннее состояние, а не пиар.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и мы построим город нашей мечты вместе».

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Я слишком амбициозен.

Есть ли у Вас любимая книга? Каждая книга дает толчок эмоциям, но сильно привязываешься к произведениям, связанным с личным. Для меня такое произведение - «Как закалялась сталь» Николая Островского. Мой отец также Павел, как главный герой. Он рассказывал о тяжелых временах своего детства, для меня воспоминания о нем, и эта книга связаны неразрывно.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Все действительно исторические личности по определению интересные люди, общение с которыми однозначно стало бы содержательным опытом.

Какое чудо св е т а Вы хот е ли б ы перенести в сво й р о дно й город ? Чт о б ы оно символ и з иро вало? На то они и чудеса света, чтобы на них смотрели там, где их строили. А мы будем «раскручивать» свои исторические объекты. Но все же, Александрийский маяк не помешал - пусть светил бы из центра Украины - из славного города Кропивницкого. На наших гранитах ему бы землетрясение точно не угрожало.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Планета счастливых людей. Была бы для нас всех вместо путеводной звезды.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? У нас прекрасная страна, и любой уголок Украины особенный и интересный, но плохим бы я был мэром, если бы не пригласил его в Кропивницкий.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Мне многого удалось достичь. Я посадил дерево, построил дом, воспитал детей, создал полторы тысячи рабочих мест, был избран городским головой, продолжение следует. Как и все, делал ошибки. Самой большой, наверное, не сделал, поэтому все удалось.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Я спортивный человек, люблю активный отдых. Играю в волейбол, катаюсь на горных лыжах, люблю и на беговых пройтись по снегу. Порыбачить летом. Зависит от настроения и окружения. Как и для любого нормального человека, для меня хороший отдых - побыть в кругу друзей, родных и близких, с детьми и внуками.