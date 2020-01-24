Эксперты обсудят подводные камни перевооружения украинской армии

29 января (среда) 2020 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Подводные камни перевооружения украинской армии».

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина, Украинский Институт исследований безопасности (УИБД)

Вопросы к обсуждению:

1. Риски перевооружения как части трансформации Вооруженных сил Украины.

2. Можно ли «перепрыгнуть» ловушки оборонного планирования?

3. Экспертиза при создании программ перевооружения и формировании государственного оборонного заказа (ГОЗ). Взгляды экспертов.

4. Как обеспечить баланс между отечественным ГОЗ и импортом?

5. Можно ли избежать «ручного» ГОЗ? Какие вооружения и военной техники стоит закупать немедленно, безотносительно от оборонного планирования?

Участники круглого стола:

1. Александр Завитневич, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (участие согласовывается);

2. Юрий Ехануров, председатель Наблюдательного совета Общественного союза «Лига оборонных предприятий Украины», премьер-министр Украины (2005-2006)

3. Валентин Бадрак, член Правления Украинского Института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР);

4. Алексей Гридин, член Правления Украинского Института исследований безопасности (УИБД), Председатель Совета волонтеров при МОУ;

5. Сергей Згурец, член Правления Украинского Института исследований безопасности (УИБД) директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс».

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (050) 6000 278.

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институт Горшенина и Украинском Институте исследований безопасности - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)