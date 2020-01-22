Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС

"Интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти".

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украина должна временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с Европейским Союзом.

Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе, передает "Укринформ".

"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", - сказал Арахамия.

По его мнению, если Украина создаст уникальные правила, то инвесторы будут приходить "ради использования наших различий".

"Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", - сказал нардеп.

Кроме того, лидер "Слуги народа" подчеркнул важность конкурентного преимущества.

"Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют", - отметил Арахамия.

Позже в своем фейсбуке Арахамия уточнил, что поддерживает соглашение Украина - ЕС.

"Я за договор о ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями. В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти. Именно это подчеркивал сегодня в Давосе в своем выступлении", - написал он.

Нардеп добавил, что все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои, интегрируясь в Европейского Союза.

"Все остальное - lost in translation. Евроинтеграции быть", - резюмировал он.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше не претендует на вхождение в таможенный союз с Евросоюзом.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский и представители делегации Украины 22 января участвуют в работе Всемирного экономического форума в Давосе.