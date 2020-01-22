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Зеленский и Путин могут встретиться в Израиле, - СМИ РФ

Оба президента посетят форум памяти Холокоста. 

Зеленский и Путин могут встретиться в Израиле, - СМИ РФ
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут встретиться в Израиле. Такое предположение сделал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем телеграме.

Напомним, Офис Зеленского подтверждал информацию, что президент поедет в Израиль после Всемирного экономического форума в Давосе.

Однако, в программе визита Зеленского только переговоры с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов. Рабочий визит Зеленского в Израиле будет с 23 по 24 января.

Также сообщалось, что первым на форуме планируется выступление президента Израиля Реувена Ривлина. Вслед за ним выступят президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, вице-президент США Майкл Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Последний раз Путин и Зеленский виделись 9 декабря в Париже на встрече лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия). Тогда Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате "всех согласованных на всех согласованных".

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