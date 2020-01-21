"На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка", - министр образования Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад считает, что на зарплату министра она не смогла бы содержать ребенка.

Об этом она заявила в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Новосад, министерской зарплаты хватает на самостоятельную жизнь, но когда захочется иметь ребенка, то средств на его содержание не хватит.

"Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тыс. грн - это на 10 тыс. грн меньше, чем я получала на должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережения, на пенсию, то определенно этого не хватит. И когда я завершу свою работу здесь, я не буду иметь сбережений как таковых", – сказала министр.

Она отметила, что со своей зарплаты много тратит на текущие расходы на работе, на "вещи, которые нужны на содержание офиса".

"Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня - я должна сама иметь конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать", - подчеркнула министр.

Ранее министр юстиции Денис Малюська говорил, что его не устраивает зарплата 17 тысяч гривен и он не исключает переход на другую работу.

Кабинет министров пообещал ежемесячно публиковать в открытом доступе зарплаты министров и их заместителей. Также в 2020 году правительство намерено инициировать зарплатную реформу в госслужбе.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал, что зарплата чиновников в размере 16 тысяч гривен является неуважением к государству.

Президент Владимир Зеленский объязал премьер-министра Алексею Гончарука разработать новую концепцию зарплат всех министерств и их замов "с пониманием, где мы живем". Эти зарплаты, по словам президента, должны быть "нормальными, на которые можно жить, в соответствии с их статусом".