СБУ: мэрия Тернополя собиралась продать историческое здание по заниженной цене

Служба безопасности Украины заявила о предотвращении незаконной продажи исторического здания бывшей железнодорожной больницы на улице Ивана Франко в Тернополе.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

Следствие считает, что здание стоимостью 15 млн гривен собирались продать со скидкой нынешнему арендатору на основании фиктивного ремонта отдельных помещений.

В сентябре 2017 года исполнительный комитет горсовета разрешил компании, аффилированной с бывшим местным чиновником, реконструкцию арендованного имущества. Подрядчик подал документы о том, что на восстановление здания потратили почти 4 млн гривен, но, как выяснили в СБУ, никаких ремонтных работ тогда не проводили.

Чтобы не допустить продажу здания, на него наложили арест.

Действия чиновников горсовета, которые могут быть причастны к этой схеме, проверяются в рамках уголовного производства по ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса.