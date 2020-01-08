Украина отправит в Иран поисково-спасательную группу

Кабинет министров в среду провел внеочередное заседание, на котором было принято решение направить в Иран поисково-спасательную группу. В ее состав войдут представители разных ведомств, а также компании МАУ, чей самолет разбился недалеко от аэропорта Тегерана.

Об этом говорится в фейсбуке президента Владимира Зеленского.

"Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и «Международных авиалиний Украины». Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе", - сказано в сообщении.

Пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука в свою очередь подтвердила эту информацию.

Для идентификации погибших планируется взять ДНК-пробы у их родственников.

Самолет "Боинг-737-800", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту вместе с экипажем было более 176 человек (в том числе 11 украинцев), все они погибли. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, но в МАУ заявили, что никаких нареканий на самолет у экипажа не было. Его выпустили только в 2016 году, а за два дня до катастрофы он прошел техническое обследование.