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НАБУ и СБУ проводят обыски в Администрации морпортов

Также следственные действия проводятся по месту проживания чиновников в Киеве, Одессе и Одесской области.

НАБУ и СБУ проводят обыски в Администрации морпортов
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности проводят обыски в помещениях Администрации морских портов Украины.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что обыски проходят в филиалах АМПУ, а также по месту проживания чиновников в Киеве, Одессе и Одесской области.

"Следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, в рамках расследования предоставления противоправных преференций иностранной компании", - отметили в НАБУ.

Дело расследуется по ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением) с марта этого года по материалам СБУ.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Напомним, в сентябре прошлого года экс-руководителям АМПУ вручили обвинительный акт в деле о присвоении 247 млн гривен.

На протяжении 2015-2016 годов ГП "АМПУ" осуществило ряд закупок услуг на дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. По результатам торгов, в частности, были заключены два договора с ООО "Техморгидрострой Николаев". Госпредприятие заказало работы, проигнорировав замечания Госфининспекции о незаконности тендера.

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