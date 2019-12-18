Пока рассмотрены 179 правок в законопроект о продаже земли из более 4 тысяч.

Народные депутаты от партий "Батькивщина" и ОПЗЖ заблокировали работу аграрного комитета Верховной Рады.

Депутаты "Батькивщины" и ОПЗЖ начали кричать "Ганьба", стучать по столам пачками бумаг и разбрасывать их.

Между представителями "СН" и оппозиционных партий произошли стычки.

Комитет, который возглавляет нардеп от "Слуги народа", рассматривал поправки об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Отметим, всего их свыше 4 тысяч. Но на заседание пришли нардепы от оппозиционных партий и остановили работу комитета. Они требуют отложить принятие рынка земли до следующего года.

В конечном итоге в работе комитета решили объявить перерыв.

Обновление. По состоянию на 23:42 аграрный комитет продолжил работу. Парламентарии рассмотрели 179 поправок в законопроект о продаже земли из более 4 тыс. Сколько времени продлится заседание - неизвестно.

Напомним, что работа Верховной Рады 17 декабря была сорвана оппозицией, представители которой заблокировали президиум и трибуну с требованием отказаться от планов по запуску рынка земли.

В ходе митинга возле парламента дважды произошли драки между представителями "Национального корпуса" и Национальной полиции. В столкновениях пострадали 17 полицейских и двое протестующих (одному из них бросил в голову камень другой участник протеста). По факту событий под Радой начато производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса, трем участникам драки собираются предъявить подозрение.

Заседание Верховной Рады в среду началось без блокирования. По словам лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, разблокирование работы парламента связано с тем, что "Слуга народа" согласилась отложить принятие законопроекта о рынке земли.