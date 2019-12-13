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Суд начал избирать меру пресечения главному подозреваемому в деле об убийстве Шеремета Андрею Антоненко (обновляется)

Заседание началось с ходатайства об отводе судьи.

Суд начал избирать меру пресечения главному подозреваемому в деле об убийстве Шеремета Андрею Антоненко (обновляется)
Фото: Макс Левин

Печерский районный суд Киева начал избирать меру пресечения главному подозреваемому в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканту и военному Андрею Антоненко (Риффмастер).

Как передает корреспондент LB.ua, прокуратура попросил о взятии его под стражу.

Дело должен был слушать судья Сергей Вовк, но адвокат заявил ему отвод. Ходатайство защиты должен будет рассмотреть другой судья, и только после этого станет известно, кто будет избирать меру пресечения Антоненко.

"Этот же следственный судья решал вопрос меры пресечения фигурантам уголовного производства. По нашему мнению, он сформировал какое-то представление о их причастности [к преступлению], поскольку принял решение об избрание меры пресечения [Яне Дугарь]. Из-за этого мы считаем, что следственный судья больше не является непредвзятым, поэтому и был заявлен этот отвод", - пояснил мотивацию защиты адвокат Константин Татарченко.

Напомним, следствие считает Андрея Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности", организатором убийства Павла Шеремета. По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу он привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Утром того же дня она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.

Дугарь избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

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