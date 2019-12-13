Печерский районный суд Киева начал избирать меру пресечения главному подозреваемому в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканту и военному Андрею Антоненко (Риффмастер).
Как передает корреспондент LB.ua, прокуратура попросил о взятии его под стражу.
На рассмотрение дела был назначен судья Сергей Вовк. Адвокат заявил ему отвод, но ходатайство защиты отклонила другая судья Светлана Шапутько.
"Этот же следственный судья решал вопрос меры пресечения фигурантам уголовного производства. По нашему мнению, он сформировал какое-то представление о их причастности [к преступлению], поскольку принял решение об избрание меры пресечения [Яне Дугарь]. Из-за этого мы считаем, что следственный судья больше не является непредвзятым, поэтому и был заявлен этот отвод", - пояснил попытку отвода Вовка адвокат Константин Татарченко.
Во время рассмотрения ходатайства защиты Антоненко заявил, что до задержания вообще не знал, кто такой Павел Шеремет, а в вечер перед убийством вообще был в Ворзеле под Киевом. "Был в бане в Ворзеле, а потом искал помещение для концерта", - сказал Антоненко.
Он подчеркнул, что мужчина на видео, которого следствие назвало подозреваемым в убийстве журналиста Шеремета, не он. "Конечно, что это не я", - заявил Антоненко.
Напомним, следствие считает Андрея Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности", организатором убийства Павла Шеремета. По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.
К своему замыслу он привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.
По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.
За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.
Утром того же дня она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.
Дугарь избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.