Джулиани прибыл в Европу для встреч с Луценко, Куликом и Шокиным, - NYT

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани на этой неделе прибыл в Европу, чтобы поговорить с бывшими украинскими прокурорами для документального сериала, предназначенного для разоблачения дела об импичменте.

Об этом пишет New York Times.

По данным издания, во вторник Джулиани встретился в Будапеште с бывшим украинским прокурором Юрием Луценко, который стал ключевой фигурой в расследовании импичмента. Затем он отправился в Киев, чтобы встретиться с другими бывшими украинскими прокурорами, причастными к делу Байденов, включая Виктора Шокина и Константина Кулика.

"Г-н Джулиани использует поездку, о которой ранее не сообщалось, чтобы помочь подготовить больше эпизодов документального сериала против импичмента. Его последние шаги по продвижению теорий, выдвигаемых прокурорами, представляют собой смелые усилия, направленные на то, чтобы дать сторонникам президента новые материалы, чтобы подорвать процедуру импичмента в Палате представителей и, возможно, судебный процесс в Сенате", - говорится в публикации.

Европейская поездка с участием Джулиани была организована для съемок многосерийного телесериала, который создается и транслируется по консервативному кабельному каналу One America News.

Сериал, первые две серии которого уже вышли в эфир, рекламируется как альтернатива республиканцев слушаниям по импичменту. Некоторые из украинцев, опрошенных Джулиани, были приведены к присяге перед камерой, чтобы "дать показания под присягой". Таким образом канал утверждает, что "опровергает обман импичмента".

Напомним, накануне демократы обнародовали доклад об импичменте Трампа. Документ положил начало следующему этапу импичмента.