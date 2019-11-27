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Нардеп Ясько рассказала об учебе в Москве и встрече с Собчак

Ясько претендует на пост главы комитета ВР по внешней политике вместо Богдана Яременко.

Нардеп Ясько рассказала об учебе в Москве и встрече с Собчак
Фото: Макс Требухов

Глава украинской постоянной парламентской делегации в ПАСЕ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько рассказала об учебе в Москве и встрече с российским политиком и журналисткой Ксенией Собчак.

На своей странице в Facebook Ясько сообщила, что в октябре 2013 года она стала студенткой МГУ им. Ломоносова по студенческому обмену с КНУ им. Шевченко.

"...группа из лучших студентов философского факультета, поехала в Москву. К участию в этой программе были рекомендованы магистры специальности «политология» заранее - за несколько месяцев до начала Революции достоинства", - сообщила Ясько.

Она сказала, что провела в Москве с октября 2013 по июнь 2014 года не более двух месяцев (программа закончилась в июне того же года).

Нардеп акцентировала. что невзирая на учебу в Москве, с 30 ноября 2013 года - дня избиения студентов на Майдане - она работала над созданием украинской общественной организации, которая ставила себе в задачу защитить права украинцев.

К тому же, как указывает Ясько, с момента активных событий Революции достоинства она ощущала себя посланником Украины в МГУ.

"...понимая, что это интеллектуальная элита России, я все же не оставляла попыток убедить моих коллег ... И после этого, возвращаясь в Москву уже когда состоялась аннексия Крыма, я верила, что события в Украине изменят взгляды россиян ... На то же надеялась и когда состоялась вооруженная агрессия на Донбассе. Но ничего не произошло. Было впечатление, что большинство россиян зазомбированные", - отметила народный депутат.

Последний раз, как сообщила сама Ясько, она была в Москве в июне 2014 года. В тот период нардеп уже работала три месяца в украинском Кризисном Медиа центре, "деятельность которого была направлена на борьбу с российской пропагандой и коммуникацию украинских событий миру".

Ясько также подчеркнула, что, проходя обучение в Оксфорде, она единожды посетила лекцию российской журналистки Ксении Собчак. На встрече Ясько спорсила, может ли Россия так же "предоставить право" на волеизъявление народа в Чечне или Татарстане "по сценарию, как это было проведено в Крыму?"

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько претендует на пост главы комитета ВР по внешней политике вместо Богдана Яременко.

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