МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
Российский дрон прицельно сбросил гранату на позиции 46-й бригады
Российский дрон прицельно сбросил гранату на позиции 46-й бригады
"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа (обновлено)
"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа (обновлено)
В комитет ВР по нацбезопасности вошел "политик-антимайдановец" Требушкин
В комитет ВР по нацбезопасности вошел "политик-антимайдановец" Требушкин
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Горящая фура спровоцировала крупное ДТП в Киевской области
Горящая фура спровоцировала крупное ДТП в Киевской области
Американец установил абсолютный мировой рекорд в жиме лежа
Американец установил абсолютный мировой рекорд в жиме лежа
Тимошенко напомнила Зеленскому о судьбе Януковича
Тимошенко напомнила Зеленскому о судьбе Януковича
Денисова попросила признать неконституционными пункты закона о сборе ЕСВ
Денисова попросила признать неконституционными пункты закона о сборе ЕСВ
ГлавнаяПолитика

Данилюк предлагал американскому офицеру стать министром обороны Украины

Виндман расценил это как забавную шутку.

Данилюк предлагал американскому офицеру стать министром обороны Украины
Фото: EPA/UPG

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предлагал американскому чиновнику Александру Виндману стать министром обороны в Украине.

Об этом Виндман рассказал на слушаниях в Конгрессе, пишет CNN.

По его словам, он немедленно отклонил это "довольно комичное" предложение и сообщил о нем своему высшему начальству.

"Довольно забавно, когда подполковнику армии Соединенных Штатов, который на самом деле не так уж и стар, предлагать такую выдающуюся должность", - сказал Виндман.

При этом он добавил, что не уверен, была ли это шутка или нет.

В итоге должность министра обороны получил украинец Александр Загороднюк.

Напомним, что Александр Виндман - уроженец Киева, его с братьями в детстве увез в США отец.

В украинское правительство за последние годы входило несколько американских украинцев. Самые видные - это министр финансов Наталья Яресько (родилась в Чикаго) и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун (родилась в Детройте).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также