Данилюк предлагал американскому офицеру стать министром обороны Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предлагал американскому чиновнику Александру Виндману стать министром обороны в Украине.

Об этом Виндман рассказал на слушаниях в Конгрессе, пишет CNN.

По его словам, он немедленно отклонил это "довольно комичное" предложение и сообщил о нем своему высшему начальству.

"Довольно забавно, когда подполковнику армии Соединенных Штатов, который на самом деле не так уж и стар, предлагать такую выдающуюся должность", - сказал Виндман.

При этом он добавил, что не уверен, была ли это шутка или нет.

В итоге должность министра обороны получил украинец Александр Загороднюк.

Напомним, что Александр Виндман - уроженец Киева, его с братьями в детстве увез в США отец.

В украинское правительство за последние годы входило несколько американских украинцев. Самые видные - это министр финансов Наталья Яресько (родилась в Чикаго) и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун (родилась в Детройте).