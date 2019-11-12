Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
Расистский скандал матча "Шахтер" – "Динамо" обсуждает весь мир
Расистский скандал матча "Шахтер" – "Динамо" обсуждает весь мир
НАБУ пришло в Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ
НАБУ пришло в Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
СБУ разоблачила схему незаконных начислений соцвыплат жителям ОРДЛО
СБУ разоблачила схему незаконных начислений соцвыплат жителям ОРДЛО
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров
В Кремле назвали очередное условие для встречи в "нормандском формате"
В Кремле назвали очередное условие для встречи в "нормандском формате"
ГлавнаяПолитика

Я никогда не называл Порошенко виновным в начале войны на Донбассе, - Ермак

Помощник Зеленского обсуждал с Тейлором и Волкером возможную причастность пятого президента Украины к коррупционным скандалам.

Я никогда не называл Порошенко виновным в начале войны на Донбассе, - Ермак
Фото: Макс Требухов

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что никогда не называл пятого президента Украины Петра Порошенко виновным в начале войны на Донбассе, а только обсуждал во время общения с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером возможную причастность  Порошенко к коррупционным скандалам.

"Я никогда не называл Петра Порошенко виновным в начале войны на Донбассе. Мы с господином Волкером, господином Тейлором и господином Новиковым (внештатным советником Зеленского - ред.) говорили о возможной причастности Порошенко к коррупционным скандалам, в том числе, в армии", - заявил он в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Ермак отметил, что во время этого разговора он упомянул, что его семьи коснулась война, как и большинства других украинских семей.

"Я хотел бы подчеркнуть необходимость равенства всех перед законом. По моему глубокому убеждению, любые факты воровства и коррупции по отношению к людям, которые защищают нашу свободу, недопустимы и должны быть наказаны", - заявил Ермак.

11 ноября сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что президент Украины Зеленский должен прямо сообщить, давал ли он своему помощнику Ермаку "директиву озвучивать совпадающую с кремлевской позицию по урегулированию конфликта на Донбассе".

"На прошлой неделе были обнародованы показания временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, которые он под присягой давал Конгрессу США. И в этих показаниях звучит шокирующая информация, что новая украинская власть фактически обвиняет в войне против Украины - Украину, а не Россию. Порошенко, а не Путина. Очевидно, что подобные сентенции радостно подхватили российские СМИ, ведь все это ложится в нарратив российской пропаганды о гражданской войне в Украине", - подчеркнула Геращенко.

В своих показаниях Конгрессу Тейлор сообщил, что Ермак во время встречи с ним и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Волкером 14 сентября якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: Интерфакс-Украина
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также