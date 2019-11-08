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Оккупационные власти Крыма задержали диссидентку Айше Сеитмуратову

Женщина с 1978 года имеет гражданство США.

Оккупационные власти Крыма задержали диссидентку Айше Сеитмуратову
Фото: facebook.com/dogrujol

Оккупационные власти Крыма 8 ноября задержали ветерана крымскотатарского движения, 82-летнюю советскую диссидентку Айше Сеитмуратову.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Сеитмуратову задержали на КПВВ "Чаплинка", расположенном на админгранице между материковой частью Украины и оккупированным Крымом.

"Только что стало известно, что русские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советского диссидента, журналиста, историка, ветерана крымскотатарского национального движения", - написал Чубаров в фейсбуке.

Он отметил, что Сеитмуратова с 1978 года, когда ее выгнали из СССР, имеет гражданство США.

Сеитмуратова постоянно проживает в Крыму.

В Меджлисе крымскотатарского народа предпринимают меры для установления связи с задержанной и оказания ей помощи.

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