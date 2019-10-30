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Зеленский и Меркель провели шестой по счету телефонный разговор

"Более интенсивного политического диалога, чем с Германией нет ни с одной другой страной мира".

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялся уже шестой телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Ангелой Меркель: более интенсивного политического диалога, чем с Германией нет ни с одной другой страной мира. Ценим огромную поддержку наших немецких друзей!", - написал Мельник в своем Твиттер.

Каких-либо других подробностей о разговоре посол не сообщил.

Напомним, предыдущий телефонный разговор лидеров Украины и Германии состоялся 9 октября. Тогда политики обсудили вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской.

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