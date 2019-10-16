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​Зеленский подписал законопроект о 25% компенсации для иностранных кинопроизводителей

Ожидается, что реализация этого закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом.

​Зеленский подписал законопроект о 25% компенсации для иностранных кинопроизводителей
Владимир Зеленский
Фото: Пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон о поддержке иностранных кинопроизводителей.

Об этом сообщается на сайте президента.

Ожидается, что реализация закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничества и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами.

"Документ, в частности, предусматривает предоставление государственной субсидии для возврата иностранным кинопроизводителям 25% затрат на съемку фильмов на территории Украины. Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против нашей страны", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине" 20 сентября 2019 года.

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