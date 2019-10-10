Пристайко анонсировал возвращение Россией захваченных у Керченского пролива кораблей "в ближайшее время"

В ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил в интервью Радіо Свобода.

По его словам, между Россией и Украиной "есть взаимодействие" и процесс возвращения кораблей уже "на финальном этапе".

"Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как Министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс", – отметил Пристайко.

Он добавил, что Украина уже сообщила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров, что "мы готовы – назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем забрать свои корабли".

"Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались ли на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время", – сказал Пристайко.

Кроме того, министр иностранных дел подчеркнул, что Украина не признает выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

"Мы так же не признаем выполнения российской стороной возвращения моряков, оно не состоялось по требованию суда. Они должны быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной (лиц. - ред.). Но, к сожалению, так случилось, мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала", – сказал Пристайко.

Министр предположил, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву о нарушении Россией иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы.

"Когда будет окончательное решение – я вообще думаю, что этот вопрос многих лет. Неприятно, но такова природа этих международных судов. Другого, к сожалению, ничего лучшего не придумано", – отметил он.

Ранее командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе. На самом деле, по мнению Воронченко, Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.

Напомним, моряки были захвачены 25 ноября 2018 года в нейтральных водах Черного моря. Россия признала обстрел и захват украинских кораблей, при этом обвинив моряков в "нарушении границы".

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков. Россия заявила, что не будет выполнять требования трибунала.

7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате "35 на 35". В частности, РФ освободила 24 украинских моряков ВМС, захваченных в плен, а также других политзаключенных.

4 октября Украина и ЕС в ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные корабли.