Неразведение сил на Донбассе затягивает саммит "нормандской четверки", - МИД РФ

Неразведение сил и средств на Донбассе затягивает возможность проведения саммита в "нормандском" формате. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает "Интерфакс-Украина".

"То, что происходит сейчас с неразведением сил и средств в Петровском и Золотом связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в "нормандском формате" ради проведения самого саммита", - сказал Лавров.

По его словам, обвинения в адрес Москвы в затягивании организации встречи "нормандской четверки" - это "попытка с очень негодными средствами".

Лавров заявил, что "есть ощущение, что украинская сторона требует проведения "нормандского саммита" с тем, чтобы пересмотреть договорённости предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии, Франции". Министр считает, что это может быть ударом по репутации "нормандской четвёрки", и российская сторона сделает все, чтобы этого не допустить.

Напомним, сегодня, во время пресс-конференции, Владимир Зеленский заявил, что "Нормандская четверка" начала согласование новой даты саммита.

Зеленский во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал ей приемлемые даты саммита "нормандской четверки". После этого Германия и Франция должна согласовать одну из них с российской стороной.

Ранее Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.