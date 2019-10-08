Министр энергетики США Рик Перри обсудил с украинским министром энергетики Алексеем Оржелем и польским замминистра энергетики Томашем Дабровски вопрос повышения энергетической безопасности в регионе.
Об этом Перри написал в своем Twitter.
"Провел трехстороннюю встречу с украинским министром энергетики Алексеем Оржелем и польским замминистра Томашем Дабровски вопрос энергетической безопасности. США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности", - отметил Перри.
Он добавил, что увеличение доступа к украинским газохранилищам будет способствовать увеличению коммерческой деятельности и поставок газа, а также поможет с управлением сезонных колебаний на рынках газа в Европе.
Перри также отметил, что благодаря усилению интерконнекторов Украина когда-то сможет поставлять своим соседям газ внутренней добычи.
Engaging trilateral meeting with Ukrainian Energy Minister— Rick Perry (@SecretaryPerry) October 7, 2019
Oleksii Orzhel and Polish Deputy Energy Minister Tomasz Dąbrowski. The United States strongly supports Ukraine and Poland’s effort to enhance regional energy security. pic.twitter.com/watnvey01U
Напомним, ранее Перри назвал "Северный поток 2" сокрушительным ударом по безопасности Европы.