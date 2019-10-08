Оржель провел встречу с Риком Перри, а также с замминистра энергетики Польши Томашем Дабровски.

Министр энергетики США Рик Перри обсудил с украинским министром энергетики Алексеем Оржелем и польским замминистра энергетики Томашем Дабровски вопрос повышения энергетической безопасности в регионе.

Об этом Перри написал в своем Twitter.

"Провел трехстороннюю встречу с украинским министром энергетики Алексеем Оржелем и польским замминистра Томашем Дабровски вопрос энергетической безопасности. США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности", - отметил Перри.

Он добавил, что увеличение доступа к украинским газохранилищам будет способствовать увеличению коммерческой деятельности и поставок газа, а также поможет с управлением сезонных колебаний на рынках газа в Европе.

Перри также отметил, что благодаря усилению интерконнекторов Украина когда-то сможет поставлять своим соседям газ внутренней добычи.

Engaging trilateral meeting with Ukrainian Energy Minister

Oleksii Orzhel and Polish Deputy Energy Minister Tomasz Dąbrowski. The United States strongly supports Ukraine and Poland’s effort to enhance regional energy security. pic.twitter.com/watnvey01U — Rick Perry (@SecretaryPerry) October 7, 2019

Напомним, ранее Перри назвал "Северный поток 2" сокрушительным ударом по безопасности Европы.