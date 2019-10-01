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"Парламент" Крыма назначил назначил нового "премьера"

Сергей Аксенова сменил Юрий Гоцанюк.

"Парламент" Крыма назначил назначил нового "премьера"
Юрий Гоцанюк
Фото: rk.gov.ru

Подконтрольный России парламент Крыма назначил Юрия Гоцанюка на должность главы правительства. Решение было принято на внеочередной сессии парламента 1 октября.

Кандидатуру Гоцанюка поддержали единогласным голосованием, сообщает Крым.Реалии.

Накануне глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов отказался от поста премьера, который занимал с 2014 года. Аксенов решил отказаться от совмещения должностей "главы" Крыма и руководителя "правительства" и внес на рассмотрение парламента Крыма соответствующее решение о разделении полномочий.

Решение о разделении должностей Аксенов пояснил необходимостью повышения эффективности власти. Теперь глава оккупационной власти полуострова будет выполнять представительские функции, а "премьер" Крыма возьмет на себя внутренние хозяйственные вопросы.

53-летний Юрий Гоцанюк является уроженцем промышленного Красноперекопского района, но много лет прожил в аграрном Первомайском районе. По образованию он ученый-агроном с более чем десятилетним опытом работы в сельском хозяйстве.

Юрий Гоцанюк
Фото: rk.gov.ru
Юрий Гоцанюк

Начинал в конце 80-х годов трактористом в колхозе Первомайского "Знамя коммунизма". Затем, согласно официальной биографии, занимал там должности агронома, управляющего и главного агронома. А в начале 2000-х возглавил сельхозпроизводственный кооператив "ЮНИС и К" в этом же районе.

Вскоре он завершил аграрную карьеру, предпочтя ей пост зампреда Первомайской райгосадминистрации. На этой должности он провел более десяти лет.

Параллельно с карьерой госслужащего Юрий Гоцанюк активно занимался политикой. В 2000-х годах он был членом "Народной партии Украины" (бывшая "Аграрная партия Украины"), которую возглавлял экс-спикер украинского парламента Владимир Литвин. В 2005 году баллотировался в народные депутаты Украины по списку "Народного блока Литвина". Но депутатом тогда не стал, поскольку партии не хватило голосов.

В начале 2000-х годов Юрия Гоцанюка называли одним из самых влиятельных людей в Первомайском районе. Еще одной значимой фигурой в этом регионе был на тот момент депутат Первомайского райсовета, глава СПК "Грузия" Валерий Хаситошвили. Сейчас он – депутат подконтрольного России крымского парламента от "Единой России".

В 2009 году Юрий Гоцанюк был удостоен звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Украины". Соответствующий указ подписал действовавший на тот момент президент Украины Виктор Ющенко.

Впоследствии Гоцанюк сменил партийность, примкнув к Партии регионов. Это позволило ему сохранить власть в Первомайском районе.

На момент российской аннексии Крыма Юрий Гоцанюк руководил Нижнегорской райгосадминистрацией. После первых выборов в местные советы, которые Россия провела на полуострове, вернулся в родную администрацию Первомайского района. А в августе 2016 года уехал в Симферополь, став вице-премьером в правительстве Сергея Аксенова.

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