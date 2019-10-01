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Рябошапка назначил прокурора Харьковской области

Александр Фильчаков ранее был руководителем Харьковской местной прокуратуры №2.

Рябошапка назначил прокурора Харьковской области
Александр Фильчаков
Фото: glavcom.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова прокурором Харьковской области.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение генпрокурор принял 30 сентября.

Фильчаков ранее был руководителем Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области.

Напомним, 26 сентября Рябошапка уволил прокурора Харьковской области Юрия Данильченко. Кроме него, были уволены также прокуроры Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, а также Черниговской областей.

25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры, в рамках которого ГПУ станет Офисом генпрокурора. Все прокуроры и следователи, которые хотят работать по новым правилам, должны пройти аттестацию. Запланировано, что первыми пройдут аттестацию прокуроры ГПУ.

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