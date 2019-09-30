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Зеленский решил принять отставку Данилюка

В субботу и воскресение президент проводил соответствующие консультации.

Зеленский решил принять отставку Данилюка
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать заявление секретаря СНБО Александра Данилюка об отставке. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

По информации издания, президент в субботу и воскресение проводил консультации на этот счет и принял соответствующее решение.

Напомним, 27 сентября Александр Данилюк подал в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. По неофициальной информации, причиной для увольнения стал конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, который пытался влиять на решения СНБО.

Президент Владимир Зеленский собственноручно вычеркнул фамилию Данилюка из списка официальной делегации для визита в США. Для Данилюка могло стать последней каплей в решении написать заявление об увольнении.

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