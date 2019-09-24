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После заявления Зеленского сообщать о коррупции, количество звонков в НАБУ выросло в несколько раз

В среднем НАБУ получает 10-15 звонков ежедневно, 23 сентября было 82 звонка.

После заявления Зеленского сообщать о коррупции, количество звонков в НАБУ выросло в несколько раз
Фото: nabu.gov.ua

Количество звонков в Национальное антикоррупционное бюро выросло в несколько раз после просьбы президента Владимира Зеленского сообщать в бюро о коррупции чиновников. Об этом сообщается на фейсбуке НАБУ.

"В среднем колл-центр получает 10-15 звонков ежедневно. 23 сентября в колл-центр позвонило 82 человека. Приблизительно столько же было и на старте работы НАБУ", - сообщает бюро.

23 сентября граждане жаловались на нарушение социальных, трудовых и земельных прав, ненадлежащее досудебное расследование других органов, проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также узнавали о подследственности НАБУ и спрашивали контакты других органов по борьбе с коррупцией.

НАБУ также отметили, что в их колл-центре работает 7 человек.

Напомним, 20 сентября Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста и предотвращению коррупции.

Президент постановил Кабмину предусмотреть во время доработки проекта закона о госбюджете Украины на 2020 год средства на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Государственного фонда регионального развития.

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