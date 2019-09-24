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Германия не различает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

В Берлине ждут общеевропейского решения.

Германия не различает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Фото: omskregion.info

Немецкие власти во время выдачи виз не различает обычные российские паспорта и те, которые с июня Россия выдает жителям Донбасса. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на ответ немецкого правительства депутату Бундестага Ренате Альт.

"В то время как Эстония не признает "паспорта Путина", в Германии ждут общеевропейского решения", - отмечается в публикации.

При этом правительство Германии в своем ответе Ренте Альт критикует решение президента РФ Владимира Путина о выдаче паспортов на Донбассе и отмечает, что это является нарушением суверенитета Украины и противоречит цели Минских соглашений.

С апреля, когда Путин подписал паспортный указ, Германия выдала около 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Сколько из них были получены жителями оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей, неизвестно.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО, их выдача началась в середине июня. По состоянию на  середину августа российские паспорта получили более 25 тысяч жителей оккупированных районов.

Страны ЕС, Канада и США заявляли, что не будут признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса.

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