Демократы пытаются сорвать встречу Трампа с Зеленским?

Фото: EPA/UPG

В начале текущей недели стало известно о жалобе, поданной неназванным американским разведчиком на имя руководства, где говорилось о негласном обещании, которое дал Трамп одному из иностранных лидеров во время телефонного разговора. Согласно сообщениям ряда американских изданий, речь идёт о переговорах Трампа с Зеленским.

В связи с этим 19 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США провел первые закрытые слушания, где обсуждалось возможное давление со стороны главы Белого дома на президента Украины. Газета The Washington Post утверждает: конгрессмены узнали, что в записке разведчика речь шла о требованиях к официальному Киеву открыть расследование в отношении кандидата в президенты США на выборах 2020 года Джо Байдена.

Ещё одной темой для обсуждения стало заявление личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани в эфире американского телеканала CNN, где он утвердительно заявил, что просил официальный Киев провести детально расследование относительно деятельности семьи Байдена в Украине.

Сейчас многие в Штатах говорят о фактическом признании Джулиани в давлении на Украину. В то же время вся эта информационная кампания, которая началась при содействии политиков из демократического лагеря и СМИ, которые их поддерживают, может привести если не к срыву переговоров Трампа с Зеленским, то к давлению на украинского президента уже со стороны демократов. А это не что иное, как вмешательство в политику иностранного государства.

Проблема Байдена

Давайте сразу обозначим ту политическую ситуацию, которая сложилась в Соединённых Штатах в начале избирательной президентской кампании. Наиболее вероятным конкурентом республиканцу Трампу является демократ Байден.

На сегодняшний день, согласно национальным опросам, что были представлены чикагским агрегатором Real Clear Politics, Байден получает наивысшую поддержку избирателей среди всех кандидатов от демократического лагеря. Отрыв составляет свыше 10%. В совокупности его поддерживает около 28% избирателей, которым близка идеология Демпартии.

Впрочем, это не означает, что Байден, который является полным антагонистом Трампа, сможет победить на выборах 2020 года. Более того, совершенно неясно, поддержит ли его массово демократический избиратель, который добивается не только поражения действующей администрации, но и обновления самой Демократической партии. На сегодняшний день большая часть кандидатов от политсилы – политики-старожилы, пребывающие во власти десятки лет.

Согласно социологическим исследованиям, которые провёл журнал The Economist, Байдена готовы поддержать люди среднего и пенсионного возраста, афроамериканцы и испаноговорящие, а также те, у кого нет высшего и полного среднего образования. Всего 9% из числа молодых людей, исповедующих демократическую идеологию (до 30 лет), поддерживают Джо Байдена. Здесь бывшего вице-президента США опережают его основные конкуренты – Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.

Для временного лидера демократов главное – не победа над своими оппонентами из Демпартии, а выигрыш на выборах президента, где главный его конкурент, Дональд Трамп, готов – как показали выборы 2016 года – задействовать любые механизмы для достижения цели.

Фото: EPA/UPG

Вот почему Байдену не нужно, чтобы украинские власти предоставили Белому дому компрометирующие его и членов его семьи документы. Сведения такие в Киеве, вероятно, имеются. И они могут повлиять на рейтинги Байдена, а, следовательно, и на победу демократов на следующих выборах. Поражение Демпартии тождественно второму сроку Трампа. Поэтому демократы точно так, как и республиканцы будут давить на президента Украины Владимира Зеленского с одной целью: обеспечить триумф на грядущих выборах в США.

А был ли разведчик?

Жалобу разведчика конгрессменам подал генеральный инспектор офиса Директора национальной разведки Майкл Аткинсон, отвечающий за соблюдение законов разведсообществом. По его словам, в документе значилась информация о переговорах Трампа с иностранным лидером, во время которых американским президентом было выдвинуто некорректное и тревожащее предложение.

Эта информация была передана в комитет ещё 12 августа, однако заседание и само по себе разбирательство начались накануне встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке. Это совпадение, безусловно, обращает на себя внимание.

После заседания газета The Washington Post сообщила: речь может идти о ряде телефонных разговоров, среди которых беседы с лидерами России, Ирана и КНДР. Однако в последующем издание уведомило: разговор был между Зеленским и Трампом, где последний требовал от Киева открыть расследование против членов семьи Джо Байдена. После эту информацию частично подтвердила The New York Times, обозначив, правда, что в разговоре фигурировала Украина.

Представители комитета полагают, что исполняющий обязанности Директора национальной разведки США Джозеф Магуайер скрыл документ, поданный американским разведчиком. Согласно закону, глава нацразведки в течение недели должен был передать жалобу в профильные комитеты Палаты представителей и Сената США. Он этого не сделал. Дальше – больше: он отказался прийти на закрытые комитетские слушания.

В то же время инспектор Аткинсон отказался давать Конгрессу информацию о сути этой жалобы. Единственно, что стало известно, так это о запрете Минюста выносить этот документ в публичную плоскость представителями Нацразведки.

После окончания дебатов глава комитета по вопросам разведки Адам Шифф заявит: «Это беспрецедентно, когда директор Нацразведки утаивает информацию от Конгресса… Мы не можем получить ответ на вопрос, связан ли Белый дом с препятствием в предоставлении этой информации Конгрессу. Мы сделаем всё возможное, чтобы определить, в чем заключается эта насущная проблема, убедиться, что национальная безопасность находится под защитой».

Тем временем Дональд Трамп уже успел отреагировать на тот резонанс, который спровоцировали закрытые слушания, организованные – и об этом не стоит забывать – представителями демократического крыла. В своём микроблоге в Twitter он назвал эту историю «фейковой», написав следующее: «В действительности я говорю по телефону с иностранным лидером в любое время и понимаю, что там могут быть люди из различных американских агентств, которые прослушивают эти беседы, не говоря о том, что это могут делать и представители другой страны! Неужели кто-то настолько глуп, чтобы поверить, что я бы сказал нечто неуместное иностранному лидеру в ходе телефонного разговора, который могло слушать столько людей. В любом случае, я сделал бы только то, что правильно и полезно для США».

Фото: EPA/UPG

И. о. директора нацразведки Магуайер всё же посетит очередные закрытые слушания профильного комитета, которые пройдут 26 сентября – на следующий день после встречи Зеленского и Трампа.

Этот скандал оставляет после себя больше вопросов, нежели ответов. Действительно ли была передана эта жалоба? Кто тот разведчик, который (возможно) её подал: какую партию он поддерживает, с кем он до этого вёл переговоры, как он получил доступ к телефонным разговорам президента США? Почему, невзирая на решение Минюста и Нацразведки, главный инспектор Аткинсон отправил этот документ в комитет, который контролируется оппонентами Трампа – демократами?

Также интересно, почему это дело лежало более месяца и всплыло только перед встречей украинского и американского президентов в Нью-Йорке. И самое главное: непонятно, что в этой жалобе, что означает пассаж о «множестве схожих действий Трампа». Ведь о стиле переговоров главы Белого дома, когда он всех хвалит и всё всем обещает, знает весь мир.

Меж тем следует осознать: ныне демократы оказывают давление не только на Белый дом, пытаясь подорвать рейтинг Трампа, они таким образом шантажируют и украинского президента. Если Зеленский решится сотрудничать с Трампом, демократы попытаются сыграть против его окружения. Да и американские выборы настолько непредсказуемы, что никогда до конца не знаешь, кто победит. При таком сценарии выигрыш Байдена и усиление Демпартии будут означать значительные риски для будущего президентства Зеленского. Впрочем, не только демократы шантажируют украинского лидера. Этим успешно занимаются и представители президента Трампа.

Охота на Зеленского

19 сентября – пока обсуждалась история с жалобой неназванного разведчика – в эфире телеканала CNN выступал адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Отвечая на вопрос ведущего, просил ли он официальный Киев заняться делом Байдена, Джулиани ответил: «Да, конечно».

Это спровоцировало скандал. Американские СМИ, поддерживающие демократический лагерь (кстати, одно из наиболее значимых для демократов традиционно – CNN) говорили, что Джулиани впервые признал, что просил украинские власти расследовать дело Байдена и членов его семьи.

Как известно, 9 сентября три главы комитетов Палаты представителей Конгресса (все представляют Демпартию) анонсировали начало расследования относительно попыток Трампа, Джулиани и других лиц оказать давление на власти Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентских выборов.

В действительности скандал, который произошёл в эфире CNN с Джулиани, – обыкновенная манипуляция. Во-первых, Джулиани говорил о необходимости провести расследование относительно вмешательства украинских чиновников в выборы президента США 2016 года и довести до конца те производства, где фигурирует имя Байдена.

«Я попросил Украину расследовать обвинения во вмешательстве украинцев в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон. Я не просил провести конкретное расследование в отношении Байдена, я считал, что они должны изучить обвинения, связанные с моим клиентом [Трампом], в которых косвенно фигурирует Джо Байден и схема масштабного взяточничества», – сказал Джулиани.

Во-вторых, в этом заявлении нет сенсации. С мая текущего года личный адвокат президента США просит официальный Киев провести расследование относительно обозначенных выше вопросов.

О чём идёт речь? О нефтегазовой компании Burisma Holdings Limited, одним из совладельцев которой был экс-министр экологии и природных ресурсов времен Януковича – Николай Злочевский. Сын Байдена Хантер входил в наблюдательный совет этой структуры. Компании Злочевского подозревали в отмывании денег в пользу людей из ближайшего окружения Януковича, а также в уклонении от уплаты налогов в бюджет США. Речь, к слову, идёт о миллионах долларов.

Фото: america.aljazeera.com Джо Байден и его сын Хантер

Есть информация, что бывший вице-президент Джо Байден добивался смещения с должности экс-генпрокурора Виктора Шокина, во времена которого было открыто дело против Злочевского. Обо всём этом говорилось и на страницах газеты The New York Times.

Сам Байден в интервью журналистам радиокомпании «Голос Америки» говорил: «Они [Порошенко и Яценюк] мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получите миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли».

История, конечно, дурнопахнущая. Впрочем, в ней участвовал не только Джулиани, но и украинские политики. Можно вспомнить и об интервью бывшего генпрокурор Юрия Луценко американскому изданию The Hill.

Напомним, он сообщил о так называемых письменных требованиях бывшего посла США в Украине Мари Йованович не трогать отдельных украинских государственных деятелей и представителей общественного сектора. Он также указал, что вмешательство в выборы США в 2016 году осуществлялось гражданами Соединенных Штатов с территории Украины.

Далее, как указывали некоторые СМИ, Луценко намекнул, что увольнение бывшего генпрокурора Виктора Шокина в 2016 году было связано с делом компании Burisma и участием в этой компании Хантера Байдена. При этом следует отметить, что дела против компаний Злочевского (в том числе и Burisma) были закрыты.

Впрочем, в последующем в интервью Bloomberg Луценко скажет, что сын Байдена не нарушал украинское законодательство, когда работал в совете директоров Burisma Group.

Далее Джулиани встречался с рядом украинских политиков. Были среди них и представители Офиса президента Зеленского. Обсуждалось, вероятно, одно и то же: предоставление компромата на Байдена и выдача документов, что подтверждают вмешательство Украины в американские выборы.

Теперь наступает черёд Зеленского провести переговоры с Трампом. Они-то и покажут, получилось ли у Джулиани убедить украинскую сторону поддержать главу Белого дома.

Украина на шпагате

Очевидно, Трамп хочет получить компромат на Байдена. Чего ещё желает глава Белого дома? Чтобы официальный Киев признал вмешательство в выборы 2016 года.

Определённо Зеленский будет участвовать в переговорах, где у него могут потребовать предоставить компрометирующие оппонента президента США сведения. Что произойдёт, если украинский лидер откажется? Вашингтон включит дополнительные рычаги для давления: снова возникнет вопрос финпомощи, возвращения Украиной кредитов, не исключено, что точечно изменится политика в отношении выполнения Минских соглашений.

Фото: president.gov.ua

Если Зеленский согласится, Украину признают страной, которая подрывала нацбезопасность США наряду с Россией, которую нельзя будет назвать единоличным врагом. Тогда придётся решать вопрос: вводить или нет санкции против нашей страны.

Необходимо также уяснить: нынешние скандалы с жалобой американского разведчика и с «сенсационным» признанием Джулиани может быть провокацией со стороны Демократической партии. Её представители хотели бы сорвать грядущую встречу Трампа и Зеленского. Причина проста: им необходимо избежать скандала с Байденом.

Если Зеленский согласится с требованиями демократов, нас ждут тяжёлые времена. Сколько они будут длиться, зависит от того, удержит ли Трамп власть (возможно, что и удержит). Если откинем эти требования, лишимся их поддержки. Впрочем, с другой стороны, мы войдём в конфронтацию с республиканцами.

У нас нет хороших вариантов. Мы ошиблись в 2016 году. То, что происходит сейчас, – это последствия, усугубляющиеся политической нерасторопностью новой украинской элиты. Переговоры Трампа и Зеленского в Нью-Йорке откроют новую страницу в отношениях Украины и США. Вопрос в том, чтобы после её прочтения мы окончательно не оказались за чертой западного клуба.