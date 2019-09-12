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Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия пробудет в Украине до 24 сентября.

Миссия МВФ начала работу в Украине
Фото: premiumtimesng.com

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине. Об этом сообщило киевское представительство МВФ агентству "Украинские новости".

11 сентября премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что миссия Международного валютного фонда пробудет в Украине до 24 сентября. Он уверен, что в процессе переговоров будут достигнуты соглашения по всем вопросам.

Напомним, когда Гончарука утверждали на пост премьера, он пообещал продолжать переговоры с МВФ относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества. Он планирует повысить темпы экономического роста Украины до 5-7%.

В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by, начатой в 2014 году. Финальные платежи составили в целом 156 миллионов в долларовом эквиваленте.

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Источник: "Украинские новости"
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