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В Киев прибыли сенаторы США Джонсон и Мерфи

Сенаторы уже провели встречу с Рябошапкой.

В Украину прибыли с официальным визитом американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые проведут в Киеве серию встреч с представителями украинской власти. Об этом в твиттере сообщает посольство США в Украине.

"Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где они будут иметь встречи с украинскими чиновниками по крепкому партнерству Украины и США", - сказано в сообщении.

В посольстве также отметили, что первая встреча Джонсона и Мерфи была с украинским генпрокурором Русланом Рябошапкой "во время которой он поделился своими взглядами касательно антикоррупционных реформ в Украине".

Джонсон и Мерфи с Рябошапкой и бывшим замом генпрокурора Виталием Касько (2014-16гг).
Фото: U.S. Embassy Kyiv
Джонсон и Мерфи с Рябошапкой и бывшим замом генпрокурора Виталием Касько (2014-16гг).

Напомним, Рон Джонсон и Крис Мерфи придерживаются проукраинских взглядов. Недавно из-за этого им отказали при въезде в Россию.

Рон Джонсон является сопредседателем украинской группы поддержки в Конгрессе США. Накануне он заявил, что считает президента РФ единственным человеком, который может за один день прекратить военный конфликт на востоке Украины и призвал его "отозвать псов войны" с Донбасса. Джонсон также инициировал и поддерживал ряд законодательных актов по привлечению России к ответственности за агрессию в Украине и преследование диссидентов. Сенатор является соавтором резолюции Сената с призывом к более активному реагированию на агрессию России в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также - к санкциям по "Северному потоку-2".

Крис Мерфи был одним из автором проекта резолюции, осуждающей агрессию России против Украины в прошлом году. В ней США призвали РФ немедленно освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

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