Грымчака не могут взять под стражу из-за ошибки в определении суда

В постановлении о взятии под стражу замминистра пять ошибок.

Подозреваемый в мошенничестве заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак до сих пор находится в Деснянском суде Чернигова из-за ошибки в определении о взятии его под стражу.

Об этом информирует Громадське.

Решение о том, действительно ли постановление о взятии под стражу Грымчака, должен принять другой судья, которого определит автораспределитель.

Сейчас Юрия Грымчака в суде постоянно сопровождают детективы и работники специальных операций НАБУ.

Как сообщалось, судья Наталья Лямзина перепутала отчество Грымчака, назвав его Юрием Михайловичем, а не Николаевичем. Также в постановлении неправильно указан защитник: вместо Матяш в ней фигурирует другой адвокат Грымчака Дмитрий Мельник.

По словам адвоката Грымчака Татьяны Матяш, в постановлении о взятии под стражу ее подзащитного пять ошибок.

Судья Наталья Лямзина пояснила ошибки человеческим фактором.

"Это человеческий фактор. Техническая описка", - пояснила она и показала журналистам обложку ходатайства ГПУ, в котором отчество Грымчака тоже указанно неправильно.

Напомним, ранее суд в Чернигове решил взять под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на 2 месяца под залог в 6 млн гривен.