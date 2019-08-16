Прокуратура заочно объявила о подозрении итальянскому журналисту, воевавшему на стороне боевиков

Раньельони в начале 2015 прибыл на территорию Донецкой области для службы в рядах боевиков.

Прокуратура Донецкой области заочно объявила о подозрении 27-летнему гражданину Италии журналисту Витторио-Никола Раньельони, который в 2015 году воевал на стороне боевиков ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно сообщению, итальянец подозревается по ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования установлено, что в начале 2015 года представитель зарубежных СМИ Раньельони прибыл на территорию Донецкой области для добровольной службы в составе одного из незаконных вооруженных формирований боевиков.

"Выполняя обязанности военного журналиста средств массовой информации псевдогосударственного образования «ДНР», действуя в противоречие международных правовых регламентаций ведения журналистской деятельности в зоне ведения боевых действий, он неоднократно совершал выезды в военной форме боевиков «ДНР» в пгт Гольмовское Никитинского района и в Горловку Донецкой области с автоматом Калашникова, пистолетом и боеприпасами", - говорится в сообщении.

В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемого.

Витторио-Никола Раньельони внесен в базу сайта "Миротворец". Согласно размещенной на сайте информации, Раньельони - русский по матери, свободно владеет русским языком. Работал в "Министерстве информации ЛНР", военным корреспондентом информагентства "LNR Today". Переводит на итальянский язык военные бюллетени и "новости с фронта". Раньельони заявляет, что является бойцом информационной и пропагандистской войны, носит военную форму и оружие, связан с итальянскими организациями Speranza и Coordinamento solidare per il Donbass.

Напомним, 12 июля суд города Павиа (Италия) приговорил к 24 годам лишения свободы украинского военного Национальной гвардии Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.