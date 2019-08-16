Зеленский посетит сегодня Харьков

По данным местных СМИ, он наведается в "ЛКМЗ", который стал камнем преткновения в конфликте между "Укроборонпромом" и Министерством обороны

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня планирует посетить Харьковскую область. Об этом сам глава государства рассказал во время посещения Николаева, сообщает харьковское издание newsroom.kh.ua.

"Мне надо в аэропорт, лететь в Харьков", - заявил гарант Конституции местным жителям, которые заблокировали движение кортежа.

По собственной информации NewsRoom, Зеленский планирует посетить Лозовской кузнечно-механический завод, который стал камнем преткновения в конфликте между "Укроборонпромом" и Министерством обороны.

Напомним, ранее руководство "ЛКМЗ" обратилось с открытым письмом к Президенту с просьбой вмешаться в действия концерна, которые ведут к банкротству предприятий и снижают качество военное техники.