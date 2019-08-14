Зеленский намерен сократить штат Института статегических исследований

Здание НИСИ на улице Пирогова в Киеве

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко директором Национального института стратегических исследований. Соответствующий указ №599/2019 опубликован на сайте главы государства.

Предыдущим указом Зеленский уволил Литвиненко с должности заместителя секретаря СНБО.

Литвиненко должен в двухмесячный срок внести предложения о реформировании и стратегии развития института, предусматривающую реорганизацию и сокращение штата.

Напомним, в мае пятый президент Петр Порошенко сменил главу Института: вместо Ростислава Павленко на эту должность был назначен Василий Яблонский.