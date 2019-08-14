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Зеленский намерен сократить штат Института статегических исследований

Реформированием займется новоназначенный директор Александр Литвиненко.

Зеленский намерен сократить штат Института статегических исследований
Здание НИСИ на улице Пирогова в Киеве
Фото: wikipedia.org

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко директором Национального института стратегических исследований. Соответствующий указ №599/2019 опубликован на сайте главы государства.

Предыдущим указом Зеленский уволил Литвиненко с должности заместителя секретаря СНБО.

Литвиненко должен в двухмесячный срок внести предложения о реформировании и стратегии развития института, предусматривающую реорганизацию и сокращение штата.

Напомним, в мае пятый президент Петр Порошенко сменил главу Института: вместо Ростислава Павленко на эту должность был назначен Василий Яблонский.

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