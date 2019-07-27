В Днепре против экипажа патрульной полиции, который остановил автомобиль Range Rover главы Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховери, выслали спецподразделение полиции КОРД.
Самого генерала в автомобиле не было, а спецназ прислали по звонку его водителя, который всячески хамил патрульным.
Видео инцидента, а также последующего общения патрульных с Глуховерей, обнародован в паблике "Киев оперативный".
Дата на видео не указана, по данным источников "Страны", это произошло еще 12 сентября 2018 года.
Глуховеря остается на должности до сих пор.