Самого генерала в автомобиле не было, КОРД приехал по звонку его водителя.

В Днепре против экипажа патрульной полиции, который остановил автомобиль Range Rover главы Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховери, выслали спецподразделение полиции КОРД.

Самого генерала в автомобиле не было, а спецназ прислали по звонку его водителя, который всячески хамил патрульным.

Видео инцидента, а также последующего общения патрульных с Глуховерей, обнародован в паблике "Киев оперативный".

Дата на видео не указана, по данным источников "Страны", это произошло еще 12 сентября 2018 года.

Глуховеря остается на должности до сих пор.