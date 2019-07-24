Кабмин предлагает СНБО расширить антироссийские санкции за Крым

В список попали компании, причастные к строительству газопровода "Краснодарский Край-Крым" и незаконной добыче газа на оккупированных украинских месторождениях.

Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение СНБО предложения по расширению санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край-Крым", незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе месторождениях, находящихся в пределах материкового шельфа Украины", - пояснили в министерстве.

Под украинские санкции могут попасть 18 российских компаний и шесть – зарегистрированных на территории временно оккупированного Крыма.

Также в санкционный список предлагается включить компании, которые привлечены к поставке в Россию материалов, оборудования и услуг крымского завода оборонно-промышленного комплекса "Фиолент". Среди них предприятия, зарегистрированные на территории России, Китая, Турции и Боснии и Герцеговины.