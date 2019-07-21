Явка избирателей к полудню составила 17,6% (обновлено)

ЦИК обнародовала явку избирателей на участки по состоянию на 12:00. Данные поступили из 5 округов, сообщает пресс-служба ЦИК.
К полудню успели проголосовать около 13,6% избирателей.
В Волынской области проголосовали 12,08% граждан с правом голоса, в Донецкой - 17,12%, во Львовской - 11,4%, в Одесской - 13,88%. По другим регионам данных еще нет.
Обновление. Данные поступили из 74 округов во всех областях Украины. Явка в целом по Украине составила 17,6%, в том чисе по областям:
- Винницкая область (округа 11-18) 17,11
- Волынская область (19-23) 13,21
- Днепропетровская область (24-40) 21,13
- Донецкая область (41-61) 21,30
- Житомирская область (62-67) 17,63
- Закарпатская область (68-73) 10,20
- Запорожская область (74-82) 21,58
- Ивано-Франковская область (83-89) 13,17
- Киевская область (90-98) 18,50
- Кировоградская область (99-103) 23,58
- Луганская область (104-114) 25,58
- Львовская область (115-126) 12,96
- Николаевская область (127-132) 17,89
- Одесская область (133-143) 15,40
- Полтавская область (144-151) 22,25
- Ривненская область (152-156) 16,79
- Сумская область (157-162) 16,64
- Тернопольская область (163-167) 13,07
- Харьковская область (168-181) 22,12
- Херсонская область (182-186) 19,49
- Хмельницкая область (187-193) 20,00
- Черкасская область (194-200) 22,41
- Черновицкая область (201-204) 11,56
- Черниговская область (205-210) 23,91
- Киев (211-223) 17,36
Напомним, в первом туре выборов президента по состоянию на 11:00 явка составила 16,65%, а во втором - 18,14%.