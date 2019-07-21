Явка избирателей к полудню составила 17,6% (обновлено)

Это не меньше, чем в обоих турах президентских выборов.

ЦИК обнародовала явку избирателей на участки по состоянию на 12:00. Данные поступили из 5 округов, сообщает пресс-служба ЦИК.

К полудню успели проголосовать около 13,6% избирателей.

В Волынской области проголосовали 12,08% граждан с правом голоса, в Донецкой - 17,12%, во Львовской - 11,4%, в Одесской - 13,88%. По другим регионам данных еще нет.

Обновление. Данные поступили из 74 округов во всех областях Украины. Явка в целом по Украине составила 17,6%, в том чисе по областям:

Винницкая область (округа 11-18) 17,11

Волынская область (19-23) 13,21

Днепропетровская область (24-40) 21,13

Донецкая область (41-61) 21,30

Житомирская область (62-67) 17,63

Закарпатская область (68-73) 10,20

Запорожская область (74-82) 21,58

Ивано-Франковская область (83-89) 13,17

Киевская область (90-98) 18,50

Кировоградская область (99-103) 23,58

Луганская область (104-114) 25,58

Львовская область (115-126) 12,96

Николаевская область (127-132) 17,89

Одесская область (133-143) 15,40

Полтавская область (144-151) 22,25

Ривненская область (152-156) 16,79

Сумская область (157-162) 16,64

Тернопольская область (163-167) 13,07

Харьковская область (168-181) 22,12

Херсонская область (182-186) 19,49

Хмельницкая область (187-193) 20,00

Черкасская область (194-200) 22,41

Черновицкая область (201-204) 11,56

Черниговская область (205-210) 23,91

Киев (211-223) 17,36

Напомним, в первом туре выборов президента по состоянию на 11:00 явка составила 16,65%, а во втором - 18,14%.