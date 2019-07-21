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Явка избирателей к полудню составила 17,6% (обновлено)

Это не меньше, чем в обоих турах президентских выборов.

Явка избирателей к полудню составила 17,6% (обновлено)
Фото: EPA/UPG

ЦИК обнародовала явку избирателей на участки по состоянию на 12:00. Данные поступили из 5 округов, сообщает пресс-служба ЦИК.

К полудню успели проголосовать около 13,6% избирателей.

В Волынской области проголосовали 12,08% граждан с правом голоса, в Донецкой - 17,12%, во Львовской - 11,4%, в Одесской - 13,88%. По другим регионам данных еще нет.

Обновление. Данные поступили из 74 округов во всех областях Украины. Явка в целом по Украине составила 17,6%, в том чисе по областям:

  • Винницкая область (округа 11-18) 17,11
  • Волынская область (19-23) 13,21
  • Днепропетровская область (24-40) 21,13
  • Донецкая область (41-61) 21,30
  • Житомирская область (62-67) 17,63
  • Закарпатская область (68-73) 10,20
  • Запорожская область (74-82) 21,58
  • Ивано-Франковская область (83-89) 13,17
  • Киевская область (90-98) 18,50
  • Кировоградская область (99-103) 23,58
  • Луганская область (104-114) 25,58
  • Львовская область (115-126) 12,96
  • Николаевская область (127-132) 17,89
  • Одесская область (133-143) 15,40
  • Полтавская область (144-151) 22,25
  • Ривненская область (152-156) 16,79
  • Сумская область (157-162) 16,64
  • Тернопольская область (163-167) 13,07
  • Харьковская область (168-181) 22,12
  • Херсонская область (182-186) 19,49
  • Хмельницкая область (187-193) 20,00
  • Черкасская область (194-200) 22,41
  • Черновицкая область (201-204) 11,56
  • Черниговская область (205-210) 23,91
  • Киев (211-223) 17,36

Напомним, в первом туре выборов президента по состоянию на 11:00 явка составила 16,65%, а во втором - 18,14%.

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Источник: "Украинские новости"
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