Явка избирателей к 16:00 превысила 36,5% (обновлено)

Центральная избирательная комиссия обнародовала явку избирателей на участки по состоянию на 16:00. Активность избирателей составила 36,55% по данным 190 избирательных округов из 199 по всей стране

Об этом сообщается на сайте ЦИКа.

Явка на 12:00, согласно данным, поступившим из 198 округов, успели проголосовать около 19,22% избирателей.

По данным параллельного подсчета наблюдателей "Опоры", явка в целом по Украине по состоянию на полдень составила 20%, плюс-минус 0,5%. Об этом написала директор сети Ольга Айвазовская на своей странице в Фейсбуке.

"В разрезе регионов: Юг 22,1%, Запад 15,2%, Центр 20,9%, Восток 23,4%. Явка на 12:00 у 2012 году была 24%, 2014 - 20,6%", - написала Айвазовская.

Напомним, в первом туре выборов президента по состоянию на 11:00 явка составила 16,65%, а во втором - 18,14%.

На прошлых выборах в Верховную Раду к 12 часам проголосовали больше 20% избирателей.