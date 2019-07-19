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МВД и СБУ призывают ЦИК снять с выборов фальшивого кандидата Торнера

№44 партии "Оппозиционный блок - За жизнь" оказался гражданином Молдовы, разыскиваемым за побег из мест заключения.

МВД и СБУ призывают ЦИК снять с выборов фальшивого кандидата Торнера
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков и врио главы Службы безопасности Иван Баканов обратились к председателю Центральной избирательной комиссии Татьяне Слипачук относительно кандидата в народные депутаты по списку партии "Оппозиционный блок - За жизнь" (№44) Дмитрия Торнера, который является фигурантом ряда уголовных производств и сфальсифицировал сведения о себе.

Об этом сообщается на сайте МВД.

По материалам собранным МВД и СБУ, полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 358 УК (использование поддельных документов) и ч. 1 ст. 332-2 УК (незаконное пересечение государственной границы).

"В ходе досудебного расследования установлено, что лицо, которое в настоящее время представляется Дмитрием Григорьевичем Торнером, 1980 года рождения, с 2007 года на основании поддельных документов получило пять паспортов гражданина Украины на различные фамилии и с разными анкетными данными, а также четыре паспорта для выезда за границу, с которыми осуществляло незаконное пересечение госграницы", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что Дмитрий Торнер, фактически является гражданином Молдовы Некрасовым Дмитрием Григорьевичем, 1980 года рождения, который находился в розыске правоохранительных органов этой страны за совершение преступления, предусмотренного ст. 317 (побег из мест заключения) УК Республики Молдова.

Украинские правоохранители признали все изъятые паспорта недействительными и подлежащими уничтожению.

"Главы МВД и СБУ призывают ЦИК на основании предоставленной информации срочно принять соответствующее решение предусмотрено действующим законодательством Украины", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее Шестой апелляционный админсуд допустил беглого нардепа Александра Онищенко на выборы.

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