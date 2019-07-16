Зеленский ввел Баканова и Нефьодова в антикоррупционный Нацсовет

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Владимир Зеленский включил в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики врио главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова.

Соответствующий указ №523/2019 от 16 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Баканова Ивана Геннадьевича - первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Также президент утвердил в персональном составе Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики главу ГТС Украины Максима Нефьодова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики был создан в сентябре 2015 года.

25 июня Владимир Зеленский поменял состав Национального совета по антикоррупционной политике. Теперь его возглавляет заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, а количество членов значительно выросло. в него вошли руководители правоохранительных и антикоррупционных органов Назар Холодницкий (САП), Роман Труба (ГБР), Артем Сытник (НАБУ), Игорь Купранец (полиция), Елена Танасевич (Высший антикоррупционный суд)

Также в совет попали представители гражданского общества, такие как Виталий Шабунин (глава "Центра противодействия коррупции"), Галина Янченко (глава "Антикоррупционного штаба"), Анастасия Красносельская (бывшая экспертка ЦПК), Андрей Боровик (исполнительный директор "Transparency International Украина"), Лариса Денисенко (глава набсовета "Сеть правового развития"). Часть из них баллотируется в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народа".

Нашлось место в совете бывшему заместителю генпрокурора Виталию Касько (который после увольнения защищал компанию "Трейд Коммодити", подозреваемую в коррупционном преступлении) и нардепу Виктору Чумаку.

Зеленский также разрешил принимать участие в работе Нацсовета международным наблюдателям Дэвиду Бернстайну из Всемирного банка, Гарту Уиллису из USAID, Назару Грому из ПРООН, Андрею Кухаруку их OECD, Эке Ткашелашвили из антикоррупционной инициативы ЕС, Лоуренсу Хелду из SACCI, Стефани Холмс из посольства США.