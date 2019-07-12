Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)
ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)
Зеленский предлагает расширить люстрацию на топ-чиновников времен Порошенко
Зеленский предлагает расширить люстрацию на топ-чиновников времен Порошенко
Рада приняла Избирательный кодекс
Рада приняла Избирательный кодекс
ГБР проводит следственные действия в Офисе Зеленского, - СМИ
ГБР проводит следственные действия в Офисе Зеленского, - СМИ
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский поговорил с Путиным по телефону (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону (обновлено)
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск
ГлавнаяПолитика

ГБР допросило пресс-секретаря Порошенко по делу об исчезновении оборудования из АП

Другие подробности не сообщаются.

ГБР допросило пресс-секретаря Порошенко по делу об исчезновении оборудования из АП
Святослав Цеголко
Фото: Макс Левин

Государственное бюро расследованийдопросило пресс-секретаря бывшего президента Петра Порошенко Святослава Цеголко по делу об исчезновении мониторов и серверов с секретной информацией из "ситуационной комнаты" Администрации президента.

Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба ГБР.

"Насколько известно, то да - допросили его", - рассказал сотрудник ведомства.

При этом он не уточнил, был ли допрошен в рамках дела секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Напомним, 28 мая секретарь СНБО Данилюк опубликовал видео из ситрума на Банковой с голыми стенами и дырками под кабели и заявил об исчезновении серверов с секретной информации. Цеголко в ответ заявил, что бывший президент арендовал мониторы для ситрума за собственные деньги и, покидая должность, вернул их владельцу. Он также сообщил, что никакой секретной информации в ситуационной комнате не хранилось.

Версию Цеголко подтвердил бывший замглавы АП Дмитрий Шимкив. ГБР открыло уголовное производство.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также