ГБР допросило пресс-секретаря Порошенко по делу об исчезновении оборудования из АП

Государственное бюро расследованийдопросило пресс-секретаря бывшего президента Петра Порошенко Святослава Цеголко по делу об исчезновении мониторов и серверов с секретной информацией из "ситуационной комнаты" Администрации президента.

Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба ГБР.

"Насколько известно, то да - допросили его", - рассказал сотрудник ведомства.

При этом он не уточнил, был ли допрошен в рамках дела секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Напомним, 28 мая секретарь СНБО Данилюк опубликовал видео из ситрума на Банковой с голыми стенами и дырками под кабели и заявил об исчезновении серверов с секретной информации. Цеголко в ответ заявил, что бывший президент арендовал мониторы для ситрума за собственные деньги и, покидая должность, вернул их владельцу. Он также сообщил, что никакой секретной информации в ситуационной комнате не хранилось.

Версию Цеголко подтвердил бывший замглавы АП Дмитрий Шимкив. ГБР открыло уголовное производство.