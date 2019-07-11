Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Российский военный корабль зашел в закрытый район стрельб учений "Си Бриз-2019"
Российский военный корабль зашел в закрытый район стрельб учений "Си Бриз-2019"
Четыре партии преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС
Четыре партии преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС
Досрочный парламент
Досрочный парламент
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Российские боевики у Гранитного расстреляли грузовой КрАЗ из сопровождения главы ОГА (обновлено)
Российские боевики у Гранитного расстреляли грузовой КрАЗ из сопровождения главы ОГА (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Зеленский и Кличко обсудили разделение должностей мэра и главы КГГА

Кличко настаивает на проведении досрочных выборов в случае разделения должностей.

Зеленский и Кличко обсудили разделение должностей мэра и главы КГГА
Фото: facebook/Кличко - мер

Президент Владимир Зеленский обсудил с мэром Киева, председателем Киевской городской государственной администрации Виталием Кличко намерение разделить должности мэра и председателя КГГА. Об этом Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.

"Вчера вечером у меня состоялась встреча с Президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно, о разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА - его вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, что не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет", - сказал Кличко.

Мэр считает, что лишение избранного градоначальник исполнительных полномочий - это возвращение методов бывшего президента Виктора Януковича и лишение Киева самоуправления, когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек. Кличко отметил, что такого нет ни в одной европейской столице.

"Я уверен и озвучил это: если так нужно иметь в столице "своего" мэра, - пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют ", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее руководитель Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что не исключает увольнение с должности председателя КГГА Кличко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также