ЦИК зарегистрировала 53 самовыдвиженцев и 10 представителей "Демсокиры"

На выборы идут Борислав Береза, Геннадий Москаль и Александр Герега.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 53 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах. Соответствующее заявление опубликовано на странице ЦИК в Фейсбуке.

Комиссия зарегистрировала 42 кандидатов, которые баллотируются в порядке самовыдвижения:

Дикого М.Б. - округ № 14;

Панасюка В.В. - № 22;

Краснова З.В. - № 25;

Андрейченко А.Д., Майденко И.Е. - № 27;

Приходько П.А. - № 37;

Ошурко Д.В. - № 48;

Тритяченко А.К. - № 52;

Грамотенко А.А. - №62;

Гонгальского А.Н. - № 65;

Развадовского В.И. -№ 67;

Борта И.И., Данацко И.И. - № 68;

Гулачи Г.Л. - № 69;

Павлова П.П. - № 70;

Брензовича В.И. - № 73;

Гашенко Л.Д. - № 76;

Зузяка В.А. - № 89;

Азарова А.И., Горобця Д.И. - № 95;

Москаля Г.Г. - № 106;

Курило В.С. - № 113;

Михальчишин Ю.А. - № 115;

Малыхина П.В. - № 121;

Алексеенко Т.В., Гамза С.И., Дедюрина В.М., Кузьмина Е.В., Шаповалова Ю.А. - № 146;

Данильчук А.Ю. - №156;

Семенчева И.И. - № 183;

Лозового В.М. - № 189;

Герега А.В. - № 192;

Кухарчука Д.В. - № 194;

Толмачева А.А. - № 195;

Голубя В.В. - № 197;

Рудика С.Я. - № 198;

Яценко А.В. - № 200;

Березу Б.Е. - № 213;

Рекуна А.И. - № 216;

Товмасян В.Р. - № 219;

Петренко Ю.А. - № 221.

Также Комиссия зарегистрировала 11 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиями, а именно:

одного, выдвинутого политической партией "Белая Церковь разом" - Бабенко М.В. - в округе № 90;

десятерых, выдвинутых партией "Демократическая сокыра": Сарвира А.И. - округ № 26, Лебедь О.М.- № 76, Таранову С.В. - № 129, Мазура А.И. - № 135, Соловьева Н.А. - № 169, Лаврова Я.П. - № 194, Сабадаша А.Е. - № 211, Карпюка А.А. - № 212, Дижечко М.В. - № 214, Колумбета А.С. - № 218.

Всего по состоянию на 13 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрированы 188 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 170, выдвинутых политическими партиями - 18.