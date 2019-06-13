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ЦИК зарегистрировала 43 самовыдвиженцев и 10 представителей "Демсокиры"

На выборы идут Борислав Береза, Геннадий Москаль и Александр Герега.

ЦИК зарегистрировала 43 самовыдвиженцев и 10 представителей "Демсокиры"
Фото: obozrevatel.com

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 53 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах. Соответствующее заявление опубликовано на странице ЦИК в Фейсбуке.

Комиссия зарегистрировала 42 кандидатов, которые баллотируются в порядке самовыдвижения:

  • Дикого М.Б. - округ № 14;
  • Панасюка В.В. - № 22;
  • Краснова З.В. - № 25;
  • Андрейченко А.Д., Майденко И.Е. - № 27;
  • Приходько П.А. - № 37;
  • Ошурко Д.В. - № 48;
  • Тритяченко А.К. - № 52;
  • Грамотенко А.А. - №62;
  • Гонгальского А.Н. - № 65;
  • Развадовского В.И. -№ 67;
  • Борта И.И., Данацко И.И. - № 68;
  •  Гулачи Г.Л. - № 69;
  • Павлова П.П. - № 70;
  • Брензовича В.И. - № 73;
  • Гашенко Л.Д. - № 76;
  • Зузяка В.А. - № 89;
  • Азарова А.И., Горобця Д.И. - № 95;
  • Москаля Г.Г. - № 106;
  • Курило В.С. - № 113;
  • Михальчишин Ю.А. - № 115;
  • Малыхина П.В. - № 121;
  • Алексеенко Т.В., Гамза С.И., Дедюрина В.М., Кузьмина Е.В., Шаповалова Ю.А. - № 146;
  • Данильчук А.Ю. - №156;
  • Семенчева И.И. - № 183;
  • Лозового В.М. - № 189;
  • Герега А.В. - № 192;
  • Кухарчука Д.В. - № 194;
  • Толмачева А.А. - № 195;
  • Голубя В.В. - № 197;
  • Рудика С.Я. - № 198;
  • Яценко А.В. - № 200;
  • Березу Б.Е. - № 213;
  • Рекуна А.И. - № 216;
  • Товмасян В.Р. - № 219;
  • Петренко Ю.А. - № 221.

Также Комиссия зарегистрировала 11 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиями, а именно:

одного, выдвинутого политической партией "Белая Церковь разом" - Бабенко М.В. - в округе № 90;

десятерых, выдвинутых партией "Демократическая сокыра": Сарвира А.И. - округ № 26, Лебедь О.М.- № 76, Таранову С.В. - № 129, Мазура А.И. - № 135, Соловьева Н.А. - № 169, Лаврова Я.П. - № 194, Сабадаша А.Е. - № 211, Карпюка А.А. - № 212, Дижечко М.В. - № 214, Колумбета А.С. - № 218.

Всего по состоянию на 13 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрированы 188 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 170, выдвинутых политическими партиями - 18.

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