Глава партии "Возрождение" Бондарь заявил о выходе из партии

Политик не согласен на объединение с "Оппоблоком", "Нашими" и "Доверяй делам".

Глава партии "Возрождение" Виктор Бондарь принял решение покинуть партию и написал соответствующее заявление. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Заявляю о своем выходе из партии "Возрождение". Моей целью последние годы было обновить "Возрождение", опираясь на новых для политики, но мощных и опытных людей. Я пытался собрать новых действенных молодых людей и авторитетных депутатов-мажоритарщиков со всей Украины. Президентская избирательная кампания показала, что проблемы возрождения экономики, промышленности, транспорта, энергетики сейчас не нашли поддержки", - написал Бондарь.

"Сегодня мы увидели желание отдельных депутатов и членов партии объединиться с Оппозиционным блоком. Абсолютное большинство депутатов поддерживают мою мысль и не вошли в состав этого объединения. По сути, произошло объединение политиков и капитала юга и востока страны. Это не мой путь!" - пояснил политик свое решение.

"Принял решение о выходе из партии и сложении полномочий председателя партии. Соответствующие документы зарегистрированы в Министерстве юстиции", - написал Бондарь.

Напомним, ранее сегодня стало известно об объединении пяти политических сил в единый блок для участия в досрочных выборах Верховной Рады.