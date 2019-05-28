Зеленский предоставил украинское гражданство российскому хоккеисту, который играет за "Донбасс"

Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины россиянину, игроку донецкого хоккейного клуба "Донбасс" Александру Костикову.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Как отмечают Новости Донбасса, Костиков, который родился в Москве в 1997 году, выступает за украинский хоккейный клуб с 2017 года, до этого он играл в молодежной лиге России.

Предоставление Костикову гражданства объясняется "государственным интересом Украины".

Владельцем ХК "Донбасс" является Борис Колесников, экс-вице-премьер и экс-министр инфраструктуры в правительстве Николая Азарова. начала войны на Донбассе "Донбасс" проводит домашние матчи в Дружковке.

Как сообщалось, этим же указом Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Саакашвили.