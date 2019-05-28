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БПП хочет видить Гройсмана на заседани своей фракции

"Народный фронт" тоже будет его приглашать к себе на заседание.

БПП хочет видить Гройсмана на заседани своей фракции
Фото: Lb.ua

Фракция "Блок Петра Порошенко" планирует пригласить подавшего в отставку  премьер-министра Владимира Гройсмана на свое заседание. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщила депутат Ирина Луценко.

Она отметила, что вопрос с приглашением Гройсмана еще уточняется, однако она думает, что премьер-министра все же пригласят. Луценко подчеркнула, что с удовольствием бы послушала Владимира Гройсмана на заседании фракции и в парламенте.

“Как бы, я знаю, что "Народный фронт" будет приглашать Гройсмана”, - уточнила она.

По мнению нардепа Луценко, отставка Гройсмана может негативно повлиять на общую ситуацию в Украине.

Кроме этого, она отметила, что замечаний к работе правительства у фракции БПП нет.

По ее мнению, на должность нового премьер-министра Украины будет претендовать председательница фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко и бизнесмен Сергей Тигипко.

"Я думаю, что в команде Зеленского найдутся кандидатуры, которые они будут рассматривать. Уже судя по тому, какие заявления делает Юлия Владимировна Тимошенко, - она будет предлагать себя на премьер-министра. Есть некоторые слухи о том, что и Тигипко рассматривается как один из кандидатов. Я думаю, что они будут присматриваться и к кандидатуре кого-то из "Нефтегаза" Украины. Достойных людей много", - сказала Ирина Луценко.

Напомним, Владимир Гройсман подтвердил, что не будет объединяться с другими партиями для участия в досрочных выборах Верховной Рады.

Комментируя возможное объединение с политической силой Петра Порошенко, Гройсман сказал: "Такие предложения были, и много политиков говорили между собой о разных возможностях. Я принял решение - я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным".

Ранее Владимир Гройсман заявил, что решил возглавить партию "Украинскую стратегию" для участия в досрочных выборах Верховной Рады.

Сегодня Певец Святослав Вакарчук, создавший перед выборами политическую партию "Голос", также заявил, что она не будет объединяться с "Украинской стратегией" Владимира Гройсмана.

Он добавил, что "Голос" готов объединяться с людьми, которые разделяют его принципы и программу.

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Источник: "Украинские новости"
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