Соломенский суд избирает меру пресечения экс-командующему Нацгвардией Аллерову

Следствие просит взять Аллерова и других фигурантов дела под стражу с правом внесения залога.

Соломенский районный суд Киева сегодня избирает меру пресечения бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Заседание началось в 9:30.

Аллерова обвиняют в махинациях с недвижимостью для военных: по данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской, разница в цене составила более 81 млн гривен.

На заседании со стороны прокуратуры присутствует первый заместитель специализированного антикоррупционного прокурора Максим Грищук. САП заявляет, что существует риск побега Аллерова за границу в связи с тем, что его дочь имеет российское гражданство.

Следствие просит избрать Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 11 млн гривен, директору компании "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде - арест с залогом 75 млн гривен, оценщику недвижимости Алисе Грынчук - арест с залогом 7 млн гривен.

Напомним, Аллерова, а также гендиректора "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороду и оценщика имущества Алису Гринчук задержали после обысков во вторник, 14 мая. Накануне стало известно, что Майбороду освободили из-под стражи.