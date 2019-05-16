Замглавы АП Елисеев подал в отставку (обновлено)

Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку. Об этом сегодня сообщила "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники в АП.

По данным издания, пока Елисеев лишь подал заявление, но собеседник выразил уверенность, что ее удовлетворит еще действующий глава государства.

"Мы открываем пространство для новой команды", - отметил он.

Обновление. Елисеев подтвердил информацию о своей отставке. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Да, эта информация соответствует действительности. Сегодня, когда была объявлена дата инаугурации, я подал президенту просьбу об отставке", - сказал Елисеев.

Также он заявил о готовности помогать своему преемнику советами и рассказать о приоритетах в работе на этой должности.

"Я поклонник такой европейской традиции - пришла новая команда, не держимся за кресла, спокойно передаем (дела - ред.), подготовили все досье. Я даже готов положить на свой стол приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника, которого, к сожалению, пока не знаю", - сказал он.

Елисеев занял должность замглавы администрации президента 15 июля 2015 года, до того в течение пяти лет возглавлял представительство Украины в ЕС.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об отставке замглавы АП Алексея Филатова.