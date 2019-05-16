Операція Джуліані: «українські карти» в американській політиці
Операція Джуліані: «українські карти» в американській політиці
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Рада назначила инаугурацию на 20 мая
Рада назначила инаугурацию на 20 мая
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
ГлавнаяПолитика

Замглавы АП Елисеев подал в отставку (обновлено)

"Мы открываем пространство для новой команды".

Замглавы АП Елисеев подал в отставку (обновлено)
Фото: 1tv.ru

Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку. Об этом сегодня сообщила "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники в АП.

По данным издания, пока Елисеев лишь подал заявление, но собеседник выразил уверенность, что ее удовлетворит еще действующий глава государства.

"Мы открываем пространство для новой команды", - отметил он.

Обновление. Елисеев подтвердил информацию о своей отставке. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Да, эта информация соответствует действительности. Сегодня, когда была объявлена дата инаугурации, я подал президенту просьбу об отставке", - сказал Елисеев.

Также он заявил о готовности помогать своему преемнику советами и рассказать о приоритетах в работе на этой должности.

"Я поклонник такой европейской традиции - пришла новая команда, не держимся за кресла, спокойно передаем (дела - ред.), подготовили все досье. Я даже готов положить на свой стол приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника, которого, к сожалению, пока не знаю", - сказал он.

Елисеев занял должность замглавы администрации президента 15 июля 2015 года, до того в течение пяти лет возглавлял представительство Украины в ЕС.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об отставке замглавы АП Алексея Филатова.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также