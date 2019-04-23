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Фигурантам дела Гандзюк смягчили статью

Исполнителям теперь вменяют тяжкие телесные повреждения, а не убийство.

Фигурантам дела Гандзюк смягчили статью
Фото: Укринформ

Пяти фигурантам уголовного производства о нападении на Катерину Гандзюк смягчили статью обвинения. Их теперь подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть, а не убийстве.

Об этом стало известно во время судебного заседания 23 апреля, пишет "Слідство.Інфо".

Генпрокуратура изменила обвинение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку с ч.2 ст.115 (предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение) на ч.2 ст.121 УК (предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет).

По информации издания, подозрение изменили и Сергею Торбин, который, по версии следствия, организовывал группу нападавших.

18 апреля стало известно, что смягчили статью еще одному фигуранту дела Игорю Павловскому, ему вменяют теперь сокрытие преступления, а не организацию.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (предполагаемые исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

Левин находится в бегах, Мангер - на свободе под залогом.

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