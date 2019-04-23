Эксперты представят 12 приоритетных реформ в Украине

25 апреля в пресс-центре Института Горшенина эксперты анонсируют инициативу реформаторских сил гражданского общества и презентуют проект 12 Принципов приоритетных реформ в Украине. При координации Реанимационного пакета Реформ общественные эксперты подготовили проект 12 Принципов реформ - изменения, которые необходимо воплотить независимо от переходного периода между президентскими и парламентскими выборами.

12 Принципов воплощаются в 12 брифах, где обозначены основные достижения и последующие шаги для реформирования страны. 12 принципов реформ вместе с брифами общественность представляет как единый документ «Принципы Торонто» на Конференции по вопросам Реформ в Украине, которая состоится в 2-4 июля 2019 году в Торонто (Канада).

Спикеры расскажут о:

12 Принципах приоритетных реформ в Украине;

Как граждане, эксперты и бизнес могут присоединиться к наработке 12 брифов по ключевым реформам;

Визийном документе "Принципы Торонто", который представители гражданского общества представят на Конференции по вопросам реформ в Торонто.

ЧТО? Пресс-конференция "12 шагов в Торонто: что нужно успеть до июля 2019"

ГДЕ? Институт Горшенина, ул. Малая Житомирская, 18-б, г. Киев

КОГДА? 25 апреля, 09:30 - 10:30

Спикеры:

Роман Ващук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине";

Татьяна Печончик, председатель Центра прав человека "ZMINA";

Тарас Шевченко, сопредседатель Совета РПР, директор Центра демократии и верховенства права";

Антон Ященко, исполнительный директор Офиса реформ Кабинета Министров Украины".

Модератор: Василий Бабич, руководитель международного направления Реанимационного пакета Реформ.

Аккредитация: 0990756820, dmitriykrivosheev@gmail.com (Дмитрий Кривошеев, PR-менеджер РПР).

Дополнительная информация:

12 брифов - это аналитические документы с ключевыми задачами для украинской власти относительно реформ в 12 областях государственной политики Украины. Главные тезисы будут освещены в визийном документе "Принципы Торонто" (Ключевые приоритеты проведения реформ в Украине). В течение ближайших недель проект "Принципов Торонто" и бриф будут открыты для онлайн комментирования гражданскому обществу, бизнесу и другим стейкхолдерам. Это обеспечит учет разносторонних позиций и финализации документа.

Пресс-конференция проводится Реанимационным пакетом реформ в рамках программы по институциональному развития Центра демократии и верховенства права, осуществляется при финансовой поддержке Швеции.